Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила президенту Евросовета Дональду Туску письмо с просьбой перенести "брексит" с 29 марта на 30 июня 2019 года.
Theresa May
© Reuters / Scanpix

"Как премьер-министр я не готова откладывать "брексит" дольше, чем до 30 июня", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

"Последствиями долгой отсрочки станут бесконечные часы и дни, которые парламент будет тратить на созерцание пуповины, связывающей нас с Европой, вместо того, чтобы решать проблемы, волнующие наших избирателей", - пояснила премьер-министр.

Параллельно Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором отмечается, что перенос сроков выхода Британии из ЕС чреват "серьезными юридическими и политическими рисками".

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"Любой вариант продления (сроков "брексита"), предлагаемый Британии, должен заканчиваться либо 23 мая 2019 года, либо охватывать больший срок и предусматривать выборы в ЕС", - цитирует заявление агентство Рейтер.

12 марта Палата общин Британии не поддержала новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата, против - 391.

Предыдущее голосование по "брекситу" в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

По итогам этих переговоров Тереза Мэй внесла в соглашение ряд изменений, но они оказалось недостаточными, чтобы убедить депутатов поддержать ее вариант соглашения.

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