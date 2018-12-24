Премьер-министр Великобритании высоко оценила роль британской армии в "противостоянии агрессии и тем, кто попирает международные нормы". В качестве примеров Мэй привела отравление Скрипалей и борьбу с ИГ.
Theresa May
© Reuters / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обращаясь с рождественским посланием к британским военнослужащим, поблагодарила их за "защиту от российского вторжения". В послании, обнародованном в воскресенье, 23 декабря, Мэй отметила, что в 2018 году британские солдаты "продолжали доказывать, почему они лучшие в мире".

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Она упомянула "важнейшую роль <армии> в устранении последствий отвратительного нападения с использованием нервнопаралитического вещества на улицах Солсбери, защиту вод и небес от российского вторжения, усиление союзников в Восточной Европе, борьбу с терроризмом в рамках глобальной коалиции против "Исламского государства".

Кроме того, Мэй отметила, что британские военные вместе с американскими и французскими союзниками дали понять режиму Асада, что они "не будут сидеть сложа руки, когда применяются химические вооружения против семей, включая детей, как это произошло в апреле".

"Вы вновь и вновь противостояли агрессии и тем, кто попирает правила, на которых строится международный порядок", - подчеркнула премьер-министр, обращаясь к британским военнослужащим.

Deutsche Welle
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