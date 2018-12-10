Премьер сообщила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность". "В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - отметила Мэй.
При этом она выразила уверенность, что в итоге сможет добиться того, чтобы большинство членов парламента поддержали сделку по Brexit, если будет решен вопрос ирландской границы. "Я по-прежнему верю, что в этой палате будет получено большинство в поддержку, если я смогу обеспечить дополнительные гарантии по вопросу "страховочного" плана, и на этом я сконцентрируюсь в ближайшие дни", - сказала она, выступая в понедельник в парламенте.
Мэй при этом в очередной раз отметила, что выработанное соглашение является наилучшим из возможных.
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая в понедельник в палате общин, заявил, что Тереза Мэй "должна добиться изменений в сделке по Brexit или "уйти с дороги". "Если премьер-министр не может четко обозначить, что она может и будет вести новые переговоры по сделке, то она должна уступить дорогу", - заявил Корбин.
"Это плохая сделка для Великобритании, плохая сделка для экономики и плохая сделка для нашей демократии. Наша страна заслуживает более удачной сделки", - полагает лидер крупнейшей оппозиционной партии Великобритании.
Ранее в понедельник премьер-министр провела совещание с членами своего кабинета министров, на котором, по информации источников британских СМИ и агентства Bloomberg, и было принято решение отложить голосование по тексту сделки, достигнутой в прошлом месяце с Евросоюзом. При этом официальный представитель премьера заявила, что голосование состоится в срок.
По данным этих источников, Тереза Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения, но телерадиовещательная корпорация BBC и газета The Financial Times получили подтверждение информации о переносе сроков парламентского голосования.
Официального подтверждения этой информации не было до последнего момента, но, премьер-министр прояснила этот момент во время выступления в парламенте после 15:30 (18:30 по московскому времени).
По оценкам наблюдателей, британское правительство должно было потерпеть поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии выступают резко против положений согласованной кабинетом министров сделки по Brexit.
Их основная претензия заключается в том, что при нынешних условиях входящая в состав Великобритании Северная Ирландия будет иметь более тесные экономические отношения с ЕС, чем другие части Соединенного Королевства.
По информации заместителя редактора политического отдела газеты The Daily Telegraph Стивена Суинфорда, Мэй заявила в понедельник членам своего кабинета, что она возвращается в Брюссель для того, чтобы добиться заключения "юридически обязывающей гарантии" того, что Великобритания не будет бесконечно связана условиями "бэкстопа". Эта схема, согласованная Лондоном и Брюсселем, подразумевает, что Ольстер будет оставаться в таможенном союзе и общем рынке ЕС до тех пор, пока стороны не найдут развязки проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.
Позднее в понедельник заместитель министра образования Надим Захави также написал в Twitter, что Тереза Мэй направится в Брюссель, чтобы вновь обсудить тему границы на острове Ирландия, фактически возобновив переговоры по соглашению с ЕС о выходе страны из состава сообщества. "Тереза Мэй, возможно, услышала коллег и отправится в Брюссель, чтобы выразить несогласие с "бэкстопом", - отметил он.
Между тем, судя по первой реакции Брюсселя, Евросоюз не намерен заново начинать переговоры по соглашению. В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мина Андреева назвала достигнутую сделку с Лондоном "лучшей и единственно возможной".
"Наша позиция не изменилась, и, насколько нам известно, Соединенное Королевство покидает Европейский союз 29 марта 2019 года", - цитируют еврочиновницу СМИ.
Андреева также упомянула постановление Европейского суда - высшей судебной инстанции ЕС, согласно которому Лондон может одностороннем порядке отменить процесс. Однако, по ее словам, это решение не меняет позиции ЕС.
"Как сказал Юнкер, эта сделка лучшая и единственно возможная. Мы не будем заново ее обсуждать", - подчеркнула она.
Говоря о решении суда Евросоюза, Андреева сказала, что ЕС готов к любым ситуациям. По ее словам, Еврокомиссия считала, что отзыв не может происходить в одностороннем порядке, суд решил иначе, и теперь мяч на стороне поля Великобритании.
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