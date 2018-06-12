Решение исключить Россию из встреч крупнейших индустриальных стран последовало за "незаконной аннексией" Крыма, отметила премьер-министр в ходе выступления в британском парламенте. По мнению Мэй, "любые разговоры" о возвращении невозможны "до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение".
Ранее вернуть РФ на встречи крупнейших индустриальных государств предложил президент США Дональд Трамп. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в обозримом будущем не видит возможностей для возвращения к прежнему формату. "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права", - подчеркнула канцлер.
Трамп и Ким подписали соглашение. О чем в нем говорится? (8)
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по...
Украина передала в Гаагу "подарок" России - тысячи документов о войне в Донбассе (24)
Международный суд ООН в Гааге принял от Украины...
Тереза Мэй назвала условие для возвращения к G8 с Россией (23)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в...
Историческая встреча: Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки (133)
С долгого рукопожатия началась историческая встреча...
Мария Гайдар уходит из Одесского областного совета (30)
Бывшая активистка российской оппозиции Мария Гайдар...
TOP новостей
Провалились переговоры о повышении минималки в Литве (47)
12 июня на заседании Трехстороннего совета...
Далай-лама в Литве: для меня важнее увидеть людей, а не руководителей государства (14)
Прибывший в Литву во вторник духовный лидер Тибета...
Президент призвала освободить Литву от местных захватчиков (241)
Во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте...
Премьер-министр Литвы подсчитал, на сколько до выборов увеличатся пенсии (14)
В ближайшие годы пенсии по старости увеличатся больше...
Карбаускис наметил вехи исследования деятельности Грибаускайте и консерваторов (19)
Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что...