Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 11 июня, назвала условие для возвращения к формату "большой восьмерки" с Россией. По ее словам, РФ не получит приглашения вернуться в группу G7 до прекращения вмешательства в дела других государств.
Theresa May
© AFP / Scanpix

Решение исключить Россию из встреч крупнейших индустриальных стран последовало за "незаконной аннексией" Крыма, отметила премьер-министр в ходе выступления в британском парламенте. По мнению Мэй, "любые разговоры" о возвращении невозможны "до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение".

Ранее вернуть РФ на встречи крупнейших индустриальных государств предложил президент США Дональд Трамп. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в обозримом будущем не видит возможностей для возвращения к прежнему формату. "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права", - подчеркнула канцлер.

Deutsche Welle
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