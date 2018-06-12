Решение исключить Россию из встреч крупнейших индустриальных стран последовало за "незаконной аннексией" Крыма, отметила премьер-министр в ходе выступления в британском парламенте. По мнению Мэй, "любые разговоры" о возвращении невозможны "до тех пор, пока Россия не изменит свое отношение".

Ранее вернуть РФ на встречи крупнейших индустриальных государств предложил президент США Дональд Трамп. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в обозримом будущем не видит возможностей для возвращения к прежнему формату. "Аннексия Крыма была явным нарушением международного права", - подчеркнула канцлер.