По словам Мэй, парламентарии вернутся к обсуждению соглашения на неделе, начинающейся с 7 января, а на следующей неделе будет проведено само голосование. Британский премьер объявила об этом, выступая в палате общин.
Ранее голосование по документу было запланировано на 11 декабря, однако в итоге Мэй заявила, что соглашение в нынешнем виде не поддержит большинство депутатов, и перенесла голосование.
При этом Мэй подчеркнула, что продолжает выступать против повторного референдума по "брекситу". Как отметила премьер-министр, новое всенародное голосование лишь "еще сильнее разделит нашу страну в тот момент, когда мы должны работать для ее объединения". Ранее лейбористы пригрозили Мэй вотумом недоверия в том случае, если она не назначит дату голосования как можно скорее.
Беспрецедентное давление
13 января депутаты от Консервативной партии нижней палаты британского парламента большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй. Как сообщала накануне газета Financial Times, члены кабинета оказывают беспрецедентное давление на премьер-министра, настаивая на том, что план "брексита" должен быть поставлен на голосование в палате общин как можно скорее.
В последнее время Мэй атаковали оппоненты со всех сторон: евроскептики и еврооптимисты, сторонники "мягкого брексита" и приверженцы жесткого варианта выхода из ЕС. Несмотря на это, Мэй настаивала на том, что изложенные в проекте условия — лучшие из возможных для Британии.
В конце ноября лидеры 27 стран, остающихся в Евросоюзе после выхода Британии, одобрили проект соглашения об условиях "брексита". Британия должна официально покинуть Евросоюз в марте 2019 года.
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