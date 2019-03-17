Голосование состоится только в том случае, если удастся заручиться поддержкой соглашения о "Брекзите" среди консерваторов и юнионистов, заявили члены кабинета Терезы Мэй.
Theresa May
© AFP / Scanpix

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить третье голосование по вопросам выхода страны из состава ЕС. Проведение нового голосования "было бы сложно оправдать, если заранее известно о поражении", заявил министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс в эфире телеканала Sky News в воскресенье, 17 марта.

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В свою очередь министр финансов Великобритании Филип Хаммонд сообщил, что правительство не будет выносить соглашение с ЕС на голосование нижней палаты, если не будет достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП). В настоящее время Мэй все еще не удалось заручиться необходимой поддержкой среди своих однопартийцев. Правительство работает над тем, чтобы этого добиться, добавил Хаммонд в интервью BBC.

Два голосования закончились провалом

14 марта Палата общин Великобритании высказалась за отсрочку "Брекзита" и проведение третьего голосования по договору с Брюсселем об условиях и порядке выхода страны из состава Евросоюза. Новое голосование намечено на 19 марта.

Из-за глубоких разногласий британские парламентарии до сих пор так и не смогли ратифицировать договор о порядке "Брекзита", согласованный Терезой Мэй с Брюсселем, и пришли к выводу, что им не успеть проделать всю необходимую работу до 29 марта, когда первоначально планировался момент "Брекзита". Отсрочка выхода Великобритании из ЕС, однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран. Депутаты уже дважды отклоняли соглашение, подписанное Терезой Мэй и руководством Евросоюза, в последний раз это произошло 12 марта.

Deutsche Welle
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