Тереза Мэй может отложить голосование по "Брекзиту"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить намеченное на 11 декабря голосование в Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Об этом сообщили в понедельник, 10 ноября, сразу несколько британских СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах. Представитель кабинета министров в ответ на запрос агентства dpa отказался подтвердить эту информацию.

Утром того же дня Мэй провела экстренное заседание своего кабинета в режиме телефонной конференции. Во второй половине дня она намерена выступить с заявлением.

Еврокомиссия исключила новые переговоры

Между тем за день до предполагаемого голосования в британском парламенте Брюссель исключил пересмотр соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы не будем проводить новые переговоры, наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель Еврокомиссии. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты по соглашению с ЕС о "Брекзите". При этом значительная часть депутатов оппозиции, а также около 100 членов Консервативной партии Мэй намерены голосовать