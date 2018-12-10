Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может отложить намеченное на 11 декабря голосование в Палате общин о соглашении по "Брекзиту". Об этом сообщили в понедельник, 10 ноября, сразу несколько британских СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах. Представитель кабинета министров в ответ на запрос агентства dpa отказался подтвердить эту информацию.
Утром того же дня Мэй провела экстренное заседание своего кабинета в режиме телефонной конференции. Во второй половине дня она намерена выступить с заявлением.
Еврокомиссия исключила новые переговоры
Между тем за день до предполагаемого голосования в британском парламенте Брюссель исключил пересмотр соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы не будем проводить новые переговоры, наша позиция не изменилась", - заявила официальный представитель Еврокомиссии. По словам председателя брюссельского ведомства Жан-Клода Юнкера, достигнутое соглашение является "лучшим из возможных".
4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты по соглашению с ЕС о "Брекзите". При этом значительная часть депутатов оппозиции, а также около 100 членов Консервативной партии Мэй намерены голосовать
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Тереза Мэй может отложить голосование по "Брекзиту"
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