Такое решение принято, поскольку Москва не ответила на требование Мэй в течение суток объяснить Лондону, каким образом отравляющее вещество, разработанное в России, оказалось в Британии.

По словам Мэй, Россия продемонстрировала сарказм и презрение в ответ на требование Великобритании объяснить ситуацию.

"Нет никакого другого вывода, кроме того, что российское государство стоит за покушением на Скрипаля и его дочь", - заявила Мэй.

Как уточнила Мэй, российским дипломатам, которых Лондон считает сотрудниками разведки, дается неделя на сборы.

Премьер подчеркнула, что эта высылка станет крупнейшей за последние 30 лет и "подорвет деятельность российской разведки в Британии на долгие годы".

Британия также отзывает приглашение главе российского МИДа Сергею Лаврову посетить Лондон, а британские высокопоставленные чиновники и члены королевской семьи не поедут на Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

Кроме того, Лондон намерен усилить контроль частных самолетов и ужесточить проверки на таможне.

В то же время, подчеркнула Мэй, полный разрыв диалога с Россией не отвечает интересам Британии.

"У нас нет разногласий с российским народом. Очень печально, что президент Путин решил действовать таким образом", - сказала она.

Правительство Британии опубликовало обновленный список российских дипломатов - в нем 58 дипломатов, работающих в российском посольстве в Лондоне, и консул в Эдинбурге.

Утром в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова дать Лондону ответ по делу об отравлении в Солсбери в течение 10 дней после того, как получит официальный запрос.

При этом Лавров добавил, что без предъявления конкретных фактов Лондону "придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность".

В среду также стало известно, что из-за инцидента в Солсбери Британия созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН. Оно начнется в 22:00 мск, сообщили в британском постпредстве.

Загадочное отравление

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в центре Солсбери 4 марта. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Отравление Скрипаля быстро привело к росту напряженности в отношениях Москвы и Лондона.

Первым на инцидент отреагировал глава британского МИДа Борис Джонсон. Он заявил, что если причастность России к отравлению в Солсбери будет доказана, Лондон может ужесточить санкции против Москвы и даже отказаться от участия в Чемпионате мира по футболу.

12 марта, выступая в парламенте, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По ее словам, этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".

эй потребовала, чтобы российские власти в течение суток сообщили, каким образом отравляющее вещество попало в Британию. В противном случае Лондон примет серьезные меры, пообещала премьер.

В ответ на это Лавров призвал Британию предоставить Москве образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, был отравлен Скрипаль.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что у Лондона нет оснований обвинять Россию в инциденте в Солсбери, и это должны понимать другие страны.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, причастна ли Россия к отравлению в Солсбери, сказал: "Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать".