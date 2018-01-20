"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", — заявила она, отметив, что Великобритания покидает ЕС, а не Европу, и не планирует "сжигать мосты".
17 января Палата общин приняла в третьем чтении закон о Brexit. Дата выхода из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.
После того, как на реферндуме 2016 года большинство британцев проголосовало за отделение от Евросоюза, тема пересмотра результатов референдума возникала неоднократно. Под петицией с таким предложением подписались миллионы человек; парламент Шотландии высказался за повторное голосование, однако его проведение было отложено на неопределенный срок.
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