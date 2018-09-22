Ранее агентство Tasnim сообщало о 10 погибших и более чем 20 раненых, отмечая, что число жертв может возрасти, так как некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По данным иранских СМИ, нападавших было четверо, они открыли стрельбу по параду из-за трибуны. Преступники были одеты в военную форму. Стрельба продолжалась десять минут, некоторые приняли это за часть шоу. Двое террористов уничтожены, двое арестованы. Один из задержанных ранен, сообщил губернатор провинции Хузестан Голам Реза Шариати.

Жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения вооруженных сил. Среди погибших также есть журналисты и дети, написал в своем Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.

Он возложил ответственность за нападение на террористов, "нанятых, обученных, вооруженных и оплаченных иностранным режимом". В частности, по мнению Зарифа, за терактом стоят местные спонсоры террористов и их "американские хозяева".

Ни один из представителей властей не пострадал "благодаря оперативной реакции служб безопасности", пишет IRNA. По данным агентства, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе".

В посольство РФ в Тегеране не поступала информация о пострадавших россиянах, сообщили ТАСС в российском диппредставительстве. Отвечая на вопрос об обстановке в Иране собеседник агентства назвал ее в целом штатной, кроме самого Ахваза, где произошел теракт. По сообщениям иранских СМИ, в городе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Военные парады проходят в субботу в разных городах Ирана, в том числе в Тегеране, в рамках недели "Священной обороны" в память об ирано-иракской войне 1980-1988 годов и победе над лидером Ирака Саддамом Хусейном.

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Ирана Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями. "Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин также подтвердил готовность к дальнейшему "наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами" в противостоянии терроризму.