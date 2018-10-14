Халил Асеер, представитель полиции провинции Тахар, заявил, что взрывчатка, прикрепленная к мотоциклу, взорвалась в месте большого скопления людей во время митинга в поддержку кандидата на предстоящих парламентских выборах Назефа Йосуфи. Сам кандидат не пострадал.
В предстоящих парламентских выборах, намеченных на 20-е октября, примут участие как кандидаты более 400 женщин. Более 2500 кандидатов борятся за 249 мест. Шестьдесят восемь мест в парламенте зарезервированы для женщин.
Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако, афганские талибы назвали предстоящие выборы «фальшивыми и незаконными, для обмана людей в злонамеренных интересах иностранцев» и призвали своих сторонников сорвать выборный процесс.
Это третье нападение, связанное непосредственно с выборами в Афганистане в этом месяце. Во вторник в результате террористической атаки на предвыборный штаб в провинции Гильменд было убито восемь человек. До этого при нападении на предвыборный митинг в Нангархаре погибло 14 человек.
Безопасность - одна из самых серьезных проблем не только в преддверии выборов, но и в обычные дни. Министерство внутренних дел Афганистана заявляет, что более 50 000 сотрудников службы безопасности будут размещены на 5 100 избирательных участках по всей стране.
По данным МВД, по меньшей мере в 19 округах на избирательных участках приняты повышенные меры безопасности.
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