По меньшей мере, 13 человек убиты и более 20 ранены в результате взрыва во время предвыборного митинга на северо-востоке Афганистана. По словам официальных лиц провинции Тахар, большинство жертв были гражданскими лицами, за исключением двух полицейских и сотрудника афганского разведывательного агентства NDS.
Greitoji pagalba Afganistane suteikia pagalbą nukentėjusiajam

Халил Асеер, представитель полиции провинции Тахар, заявил, что взрывчатка, прикрепленная к мотоциклу, взорвалась в месте большого скопления людей во время митинга в поддержку кандидата на предстоящих парламентских выборах Назефа Йосуфи. Сам кандидат не пострадал.

В предстоящих парламентских выборах, намеченных на 20-е октября, примут участие как кандидаты более 400 женщин. Более 2500 кандидатов борятся за 249 мест. Шестьдесят восемь мест в парламенте зарезервированы для женщин.

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Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако, афганские талибы назвали предстоящие выборы «фальшивыми и незаконными, для обмана людей в злонамеренных интересах иностранцев» и призвали своих сторонников сорвать выборный процесс.

Это третье нападение, связанное непосредственно с выборами в Афганистане в этом месяце. Во вторник в результате террористической атаки на предвыборный штаб в провинции Гильменд было убито восемь человек. До этого при нападении на предвыборный митинг в Нангархаре погибло 14 человек.

Безопасность - одна из самых серьезных проблем не только в преддверии выборов, но и в обычные дни. Министерство внутренних дел Афганистана заявляет, что более 50 000 сотрудников службы безопасности будут размещены на 5 100 избирательных участках по всей стране.

По данным МВД, по меньшей мере в 19 округах на избирательных участках приняты повышенные меры безопасности.

"Голос Америки"
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