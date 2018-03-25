Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета.

Нападавший был убит полицейским спецназом. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим.

Кроме того, позже от ран скончался 45-летний подполковник французской полиции Арно Бельтрам, который занял место последнего отпущенного злоумышленником заложника.

Дело в связи с происшествием открыло антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", - заявил вскоре после инцидента президент Франции Эммануэль Макрон.

Каким знали погибшего офицера?

Подполковнику Арно Бельтраму было 44 года. Он служил в Национальной жандармерии Франции более 15 лет, за службу в Ираке был награжден "Крестом воинской доблести".

О смерти офицера стало известно после того, как об этом написал в своем "Твиттере" министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подполковник Бельтрам "погиб как герой" и проявил "исключительное мужество".

Брат Арно Бельтрама, Седрик, в субботу в интервью одной из радиостанций сказал, что его поступок был "за гранью служебного долга".

"Он отдал свою жизнь за посторонних людей. Скорее всего, он знал, что у него нет шансов. Если после такого он не герой, то я не знаю, что такое герой", - сказал брат погибшего.

В знак траура в субботу на полицейских участках Франции были приспущены флаги.

Как развивались события

Утром в пятницу неизвестный открыл огонь по группе полицейских в городе Каркассон. В результате один полицейский получил огнестрельное ранение в плечо.

Вскоре после этого появилась информация о захвате заложников в супермаркете Super U в городке Треб, в восьми километрах от Каркассона.

"Полиция проводит операцию в районе [супермаркета] Super U в Требе", - сообщил официальный "Твиттер" местных властей.

По сообщению представителей служб безопасности, захват заложников в супермаркете произошел около 11:15 по местному времени, там были слышны выстрелы.

Сообщалось, что захвативший заложников заявлял о своей приверженности группировке "Исламское государство" (ИГ). По словам очевидцев, мужчина называл себя "воином ИГ".

Вскоре мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что мужчина, захвативший заложников, остался в помещении магазина наедине с офицером полиции - все заложники были отпущены.

После того как попытки провести переговоры не увенчались успехом, спецподразделения предприняли штурм здания супермаркета, в ходе которого нападавший был убит.

Как заявили в МВД Франции, всего жертвами нападавшего стали три человека - двое погибли в результате захвата заложников, еще один был убит до этого.

В ведомстве пояснили, что перед тем, как захватить заложников, мужчина напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, и отобрал его машину.

Еще 16 человек, по данным властей Франции, получили ранения. Один из них - подполковник жандармерии Арно Бельтрам - скончался в больнице от полученных ранений.

Глава МВД Франции Жерар Колон, выступая с официальным заявлением, назвал имя нападавшего. По данным полиции, им оказался 26-летний житель Каркассона Редуан Лакдим, который действовал в одиночку.

По словам Колона, Лакдим был известен правоохранительным органам как мелкий торговец наркотиками, однако не был замечен в радикализации.

Как сообщал телеканал BFM TV, захватив заложников, Лакдим требовал освобождения Салаха Абдеслама - главного подозреваемого в организации терактов в Париже в 2015 году.

Кто такой Салах Абдеслам?

Салах Абдеслам был арестован в Бельгии 18 марта 2016 года. Французские прокуроры считают, что он сыграл ключевую роль в парижских нападениях.

По версии следствия, он отвез трех смертников к стадиону "Стад де Франс" и, возможно, сам должен был совершить нападение в другом месте, но по неизвестной причине не сделал этого.

Как сообщала французская прокуратура, на одном из допросов он рассказал следователям, что собирался подорвать себя у стадиона, но в последний момент передумал.

Предположительно, Абдеслам также арендовал машину VW Polo, найденную у концертного зала "Батаклан" в Париже.

Брат Салаха Брахим Абдеслам был одним из смертников, подорвавших себя в кафе на бульваре Вольтера в Париже.

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. В результате скоординированной серии атак возле стадиона "Стад де Франс", нападений на несколько ресторанов и концертный зал "Батаклан" погибли 130 человек и более 350 получили ранения.