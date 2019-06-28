В центре столицы Туниса прогремели два мощных взрыва, в результате которых десятки человек получили ранения, сообщает местный портал Realites Online со ссылкой на МИД страны.
Tunise per dvigubą mirtininkų sprogdintojų išpuolį sužeisti 9 žmonės
© Reuters / Scanpix

По данным источника, причиной взрыва стал теракт, который был совершен двумя смертниками. Первый взрыв прогремел в ста метрах от посольства Франции на улице Шарля де Голля — исполнительницей теракта была женщина, которая, по предворительным данным, намеревалась подорвать патрульную машину полиции.

Второй взрыв прогремел практически в то же время на парковке Национального контртеррористического управления. Там взорвалась заминированная машина.

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По данным France Press, в результате атаки десятки человек получили ранения, преимущественно полицейские. В настоящий момент сообщается, что среди пострадавших — шестеро хранителей порядка и трое мирных граждан. Погибших, кроме террористов, по предварительным данным, нет.

В настоящее время места инцидентов оцеплены силовиками. В городе усилена охрана правительственных зданий, дороги, ведущие к президентскому дворцу, перекрыты.

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Теракт в Тунисе: десятки человек пострадали в результате взрывов двух смертников

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