Нападение было совершено примерно в 18:00: двое несовершеннолетних арабов, вооруженных кухонными ножами (с металлическим и с керамическим лезвиями), напали на одного из сотрудников полиции, успели ранить его, но были нейтрализованы другими полицейскими. Один из террористов был убит, второй тяжело ранен.
В результате нападения ранение в плечо получил сотрудник полиции, мужчина 30-40 лет.
Бригада "Маген Давид Адом" оказала пострадавшему скорую помощь и доставила его в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". По оценке парамедиков, ранение средней тяжести, угрозы жизни нет.
Агентство Maan передает, что в ходе столкновения пострадал также сторож мечети Аль-Акса. В полиции говорят, что он получил травму ноги.
Ведется розыск возможных сообщников террористов.
После теракта полиция закрыла вход на Храмовую гору. В Старом городе усилены меры безопасности.
После теракта десятки мусульман пришли к проходу на Храмовую гору, где было совершено нападение на полицейского, и молились. Полиция не препятствовала молитве.
Опубликованы имена двух арабских подростков, совершивших это вооруженное нападение: 14-летние Насим Абу Руми и Хамуда аш-Шейх, из деревни Азария, расположенной неподалеку от Иерусалима.
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