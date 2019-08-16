Пресс-служба израильской полиции сообщила о нападении с применением холодного оружия в Старом городе Иерусалима, около ворот Цепи (‏Шаар а-Шальшелет‏‎). В полиции заявляют о теракте.
Jeruzalėje palestinietis subadė keturis policininkus
© AFP / Scanpix

Нападение было совершено примерно в 18:00: двое несовершеннолетних арабов, вооруженных кухонными ножами (с металлическим и с керамическим лезвиями), напали на одного из сотрудников полиции, успели ранить его, но были нейтрализованы другими полицейскими. Один из террористов был убит, второй тяжело ранен.

В результате нападения ранение в плечо получил сотрудник полиции, мужчина 30-40 лет.

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Бригада "Маген Давид Адом" оказала пострадавшему скорую помощь и доставила его в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". По оценке парамедиков, ранение средней тяжести, угрозы жизни нет.

Агентство Maan передает, что в ходе столкновения пострадал также сторож мечети Аль-Акса. В полиции говорят, что он получил травму ноги.

Ведется розыск возможных сообщников террористов.

После теракта полиция закрыла вход на Храмовую гору. В Старом городе усилены меры безопасности.

После теракта десятки мусульман пришли к проходу на Храмовую гору, где было совершено нападение на полицейского, и молились. Полиция не препятствовала молитве.

Опубликованы имена двух арабских подростков, совершивших это вооруженное нападение: 14-летние Насим Абу Руми и Хамуда аш-Шейх, из деревни Азария, расположенной неподалеку от Иерусалима.

NEWSru.co.il
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