Теракт в Ираке: десятки убитых и раненых

По словам очевидцев, автомобиль врезался в КПП, где находились как военнослужащие иракской армии, так и шиитские ополченцы. Мэр аль-Каима Ахмад аль-Махлави сообщил, что среди погибших – пять ополченцев и три мирных жителя.

Отметим, что независимые источники сообщают о значительно большем количестве пострадавших. Согласно этой информации, 21 человек погиб, около 20 получили ранения.

Ни одна группировка не взяла ответственность на теракт, однако практически нет сомнений, что его совершили боевики "Исламского государства". ИГ сохраняет присутствие в пустынных районах Сирии и Ирака.