Инициатором проведения расследования выступил сенат Берлина. В отчете говорится, что полиция упустила целую череду возможностей арестовать и депортировать тунисца Аниса Амри, устроившего нападение.
Было давно известно, что Амри, придерживавшийся исламистских взглядов, представляет угрозу безопасности, говорится в отчете. Полиция могла задержать его по обвинениям, связанным с распространением и употреблением наркотиков, еще до 19 декабря, когда произошло нападение.
В тот день он въехал на территорию оживленного рождественского базара на площади Брайтшайдплац, задавив насмерть 12 человек и нанеся тяжелые травмы и увечья десяткам других.
Сбежавший с места преступления Амри был убит в перестрелке с полицией в Италии четыре дня спустя.
Представляя отчет, бывший прокурор Бруно Йост сказал, что были допущены грубые ошибки, которые не должны были случиться.
Он отметил, что, хотя полиция Берлина получила сигнал об Амри как потенциально опасном исламисте, склонном к насилию, слежка за ним велась лишь в рабочие дни.
Наблюдение и вовсе прекратилось через несколько недель, когда полиция решила, что 24-летний тунисец — всего лишь мелкий торговец наркотиками.
По словам Йоста, Амри могли задержать по обвинениям в наркоторговле, но из-за несогласованности действий с прокуратурой ему удалось выйти сухим из воды.
"Нельзя сказать с математической определенностью, что Амри могли арестовать и изолировать, но, если бы все сработало как нужно, то была бы реальная возможность задержать его и оставить под арестом на какое-то время", — сказал он.
"Амри был одним из тех подозреваемых, кого регулярно упоминали на заседаниях объединенного антитеррористического центра реагирования. О нем говорили чаще, чем, пожалуй, о ком-либо еще. И нельзя после всего этого просто брать и вести себя так, будто это всего лишь какой-то мелкий воришка", — добавил Йост.
Расследование также обнаружило следы подлогов в полицейских документах, предположительно сделанных с целью скрыть промахи представителей правопорядка.
Немецкая полиция пока публично не прокомментировала итоги расследования.
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