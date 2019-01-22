Теракт в Афганистане: на тренировочной базе погибли свыше 100 силовиков

По меньшей мере 126 сотрудников служб безопасности Афганистана стали в понедельник жертвами атаки боевиков радикального движения "Талибан" на военный комплекс в провинции Вардак, передает Reuters.
Ženklas, įspėjantis apie Talibano kontroliuojamą teritoriją Afganistane
© Reuters / Scanpix

"У нас есть информация, что 126 человек погибли при взрыве в военном тренировочном центре", - заявил источник в министерстве национальной обороны страны. Данные о более чем ста жертвах также подтвердил агентству представитель местных властей, однако представитель правительства страны от комментариев отказался.

Среди погибших оказались восемь бойцов спецназа, рассказал источник в Минобороны.

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Ранее телеканал Tolo news сообщил, что террорист-смертник около 7:00 подорвал заминированный автомобиль у базы Вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр - административном центре провинции Вардак. После этого от двух до четырех боевиков, одетых в униформу Национальной службы безопасности (NDS) Афганистана вошли на территорию тренировочного лагеря и открыли огонь по выжившим военным. В ходе перестрелки нападавшие были убиты.

Из общего числа жертв больше сотни погибли при взрыве бронеавтомобиля. Взрыв был настолько мощным, что разрушил целое здание.

По данным министерства обороны, террористы использовали захваченные у афганских силовиков бронеавтомобили Humvee американского производства.

По словам одного из местных чиновников, в больнице он видел 35 раненых солдат, госпитализированных после теракта. А число погибших власти скрывали, чтобы "избежать дальнейшего падения морального духа солдат", добавил чиновник.

В частности, пресс-секретарь местного губернатора Абдурахман Мангал заявил, что при нападении боевиков погибли 12 человек, а еще столько же получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", передает ТАСС. Причем лидер боевиков Забиулла Муджахид заявил, что в результате теракта было убито 190 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил террористов, выразил соболезнования и распорядился оказать помощь семьям жертв и пострадавшим.

В последние годы правительство Афганистана прекратило вести подробный учет потерь. При этом в прошлом году сообщалось, что с 2015 года в столкновениях с боевиками были убиты 28 тысяч полицейских и солдат.

NEWSru.com
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