Жертвами 28-летнего Усман Хана, ранее осужденного по статье о терроризме, но отпущенного на свободу до истечения срока заключения, стали два человека, еще трое получили ранения.
О том, что нынешняя система условно-досрочного освобождения преступников нуждается в серьезном пересмотре, заявил и британский премьер Борис Джонсон, посетивший место преступления в субботу.
Тем временем британские политики пытаются понять, кто виноват в том, что опасный преступник оказался на свободе и с оружием в центре Лондона.
Депутат-лейборист Иветт Купер возлагает вину на партию консерваторов: она напоминает, что в 2012 году возглавляемое тори коалиционное правительство отменило закон, по которому осужденные за терроризм могли оставаться за решеткой пожизненно.
Закон Англии и Уэльса об уголовном правосудии 2003 года устанавливал возможность вынесения приговора к тюремному заключению на неопределенный срок (в некоторых документах используется термин "обязательное/бессрочное пожизненное заключение") для лиц, признанных опасными преступниками.
Эта правовая норма называлась "Тюремное заключение в целях защиты общества" (Imprisonment for Public Protection, IPP).
Согласно закону, при вынесении обвинительного приговора судья устанавливал только минимальный срок, который должен быть отбыт осужденным. В конце этого срока комиссия по условно-досрочному освобождению должна решить, представляет ли осужденный опасность для общества и может ли он выйти на свободу.
По оценкам правительства, под действие нового закона должны были подпасть примерно 900 человек, совершивших серьезные сексуальные и другие насильственные преступления. Но прогнозы оказались сильно заниженными: к 2012 году, когда закон об IPP был отменен, к бессрочному заключению были приговорены более 6 тысяч человек.
Иветт Купер, в 2011-2015 годах занимавшая пост министра внутренних дел в теневом правительстве лейбористов, заявила в "Твиттере", что действующее правительство предупреждали о рисках, которые несет отмена правовой нормы "Тюремное заключение в целях защиты общества".
В ответ ей глава нынешняя МВД Прити Пател заявила, что отмена той правовой нормы была обусловлена необходимостью "положить конец введенной лейбористами практике автоматического освобождения осужденных".
Речь идет о принятом в 2008 году лейбористским правительством законе, упрощающем процедуру условно-досрочного освобождения - вплоть до автоматического освобождения из заключения лиц, отбывших половину назначенного им срока. Сторонники нового закона указывали, в частности, на переполненность британских тюрем и размытость формулировок, позволяющих отнести правонарушителя к категории "опасный преступник".
Прити Пател также подчеркнула, что Усман Хан был осужден до того, как тори изменили законодательство - а следовательно, он был освобожден по "лейбористскому закону" от 2008 года.
В субботу комиссия по условно-досрочному освобождению подтвердила, что не имеет отношения к освобождению Усман Хана: "Похоже, он был отпущен автоматически по УДО (как того требует закон)", - заявили в комиссии.
Что известно о преступнике?
Как заявила полиция, 28-летний Усман Хан был осужден в 2012 году за участие в подготовке теракта. Группа, в которой он тогда состоял, по данным следствия, готовила взрывы и собиралась устроить в Пакистане лагерь для подготовки террористов.
Хан был приговорен к 16 годам заключения и вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года, отсидев половину срока.
Он обязан был носить электронный браслет, с помощью которого полиция могла следить за его передвижениями. В субботу полиция подтвердила, что в момент нападения на злоумышленнике был этот браслет.
Усман Хан жил в графстве Стаффордшир в центральной части Англии. Полиция проводит обыски по месту его жительства.
Как стало известно, в 2008 году по адресу в городе Сток-он-Трент, где он тогда жил, сотрудники спецслужб проводили обыск, однако по тому делу никому не было предъявлено обвинений.
Усман Хан тогда пожаловался: "Я родился и вырос в Англии, в Сток-он-Тренте. Меня все тут знают, и если вы их спросите, они знают, что все эти ярлыки, которые на меня наклеивают - террорист, то, сё, - они знают: я не террорист".
Названо имя погибшего
Одной из жертв нападения на Лондонском мосту стал недавний выпускник Кембриджа Джек Меррит.
Меррит был одним из координаторов реабилитационной программы для заключенных "Учимся вместе", организованной Кембриджским университетом и проходившей в здании Гильдии рыботорговцев. Среди участников этого мероприятия были как студенты, так и бывшие заключенные, в том числе Усман Хан.
По словам полиции, Хан с ножом набросился на находившихся в зале людей, после чего выбежал на Лондонский мост, где его скрутили прохожие, а после застрелили полицейские.
В результате нападения погиб Джек Меррит и еще одна женщина, имя которой пока не называется. Еще три человека - мужчина и две женщины - получили ножевые ранения. Состояние двоих врачи описывают как стабильное, третий человек получил легкие ранения.
В субботу руководство лондонской полиции заверило, что по результатам следственных действий не выявлено никаких признаков того, что у нападавшего могли быть сообщники.
Как развивались события
Как сообщила полиция, все нападение продолжалось пять минут, Усман Хан действовал в одиночку.
Началось все в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл", находящемся неподалеку от Лондонского моста. Там проходила конференция, посвященная реабилитации заключенных.
Конференция была посвящена программе "Учимся вместе", организованной Кембриджским университетом. По ней вместе занимаются студенты и осужденные, отбывающие срок в британских тюрьмах.
Считается, что такая программа помогает социальной адаптации заключенных и дает ценный опыт студентам, принимающим в ней участие.
Сообщается, что убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, на которых он рассказал о том, как отбывал свой срок.
Хан напал на людей около 14:00. Предполагается, что его целями были студенты и преподаватели, участвовавшие в конференции, сообщает Daily Telegraph.
Хотя на нападавшем был муляж взрывного устройства, которое он грозил привести в действие, его попытался усмирить по крайней мере один человек - бывший заключенный, также присутствовавший на конференции.
Как сообщает Times, этот человек - 42-летний Джеймс Форд, осужденный в 2004 году на 15 лет за убийство женщины. Срок его заключения подходит к концу, и он был отпущен на день на эту конференцию.
Хан затем выбежал из здания и побежал к Лондонскому мосту, где еще несколько человек попытались его обезоружить и повалили на землю.
Глава антитеррористического подразделения британской полиции Нила Басу объявил в пятницу вечером, что мотивы нападавшего пока до конца не ясны, но полиция рассматривает произошедшее как теракт.
Паника и героизм прохожих
Мост Лондон-бридж находится в оживленном финансовом и туристическом центре британской столицы. Два года назад здесь произошел крупный теракт, в результате которого погибли восемь человек и почти полсотни были ранены.
В пятницу, сразу после происшествия в соцсетях появились снятые очевидцами видео, на которых вооруженные полицейские оттаскивают от одного человека других, а затем полицейский стреляет в этого человека.
На других видео этот человек уже неподвижно лежит на тротуаре на мосту, а бойцы спецподразделения полиции целятся в него с расстояния примерно в двадцать метров.
Кроме того, на кадрах видно, как один из боровшихся с этим человеком мужчин отбегает в сторону с большим ножом в руке, отнятым у нападавшего.
Пользователь "Твиттера" Джордж Робартс (@GeorgeRobarts) написал про этого человека: "Он шел позади нас по другой стороне Лондонского моста, когда произошло нападение. Он побежал через дорогу наперерез движению, перепрыгнул через заграждение, разделявшее полосы, чтобы скрутить вместе с остальными нападавшего. Потом он отбежал, но, как видно, он разоружил его. Удивительная храбрость".
Корреспондент Би-би-си Джон Макманус, случайно оказавшийся на мосту в момент инцидента, рассказал, что сначала увидел, как на мосту дралась группа мужчин - несколько человек пытались усмирить одного.
Затем, по словам корреспондента, почти сразу прибыла полиция, люди побежали с моста, и прозвучали сначала два выстрела, а затем еще несколько.
Очевидец Мартиньш Балодис, сотрудник одного из офисов на King William Street, рассказал, что в момент стрельбы находился возле входа на станцию Monument и слышал серию выстрелов. По его словам, их было около десятка. Их офис позднее эвакуировали.
"Русская рулетка"
Бывший глава британского национального департамента по борьбе с терроризмом Крис Филлипс заявил, что после этого случая британская правовая система должна быть подвергнута ревизии.
"Мы выпускаем людей из тюрьмы. Мы выносим приговоры людям за очень, очень тяжкие преступления, а потом выпускаем их, когда они все еще радикализованы, - заявил Филлипс. - И как после этого, черт побери, мы можем просить полицию и спецслужбы обеспечить нашу безопасность?"
"Мы играем в русскую рулетку с человеческими жизнями, позволяя осужденным, известным нам, радикализованным преступникам гулять по улицам", - заявил в субботу бывший глава антитеррористической службы.
В субботу место происшествия посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он похвалил полицию, которая прибыла на место преступления за четыре минуты.
Джонсон заявил, что система досрочного освобождения осужденных за тяжкие преступления не приносит желаемых результатов. Премьер-министр пообещал ужесточить наказания за тяжкие преступления и сказал, что нужно прекратить практику автоматического досрочного освобождения таких преступников.
Королева Елизавета II выразила свои соболезнования родным и близким погибших и поблагодарила правоохранительные органы за их самоотверженную работу.
Мэр Лондона Садик Хан пообещал, что на ближайшие дни в Лондоне будет усилено патрулирование и на улицах столицы появятся вооруженные полицейские.
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