Теперь на грани коллапса Испания - там ситуация с заражением COVID-19 еще хуже, чем в Италии: всех больных стариков уже "вычеркнули"

В понедельник, 23 марта, за сутки в результате коронавируса погибли 462 человека. За следующие сутки, с понедельника на вторник, погибли еще 514 граждан. Это самое большое число смертей с начала эпидемии в стране. И никто из экспертов не ожидает, что тенденция увеличения количества смертей в ближайшие дни изменится. "Мы все еще находимся в стадии роста воздействия вируса, и это продлится еще какое-то время", - заявил газете El Pais глава Эпидемиологического общества Испании (SEE) Пере Годой.

По данным на вторник, 24 марта, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в Испании достигло 39 673 человек, из них 2 696 скончались, сообщает американский университет Джона Хопкинса со ссылкой на официальные источники. Под наблюдением находятся около 30 тысяч заболевших.

Власти Испании, где 18% населения - люди старше 65 лет, объявили чрезвычайное положение 14 марта. Оно продлится минимум до 11 апреля. В стране действует общенациональный карантин, гражданам разрешено покидать свои дома только по уважительной причине. Эпицентром эпидемии остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является столица страны. Там могут заразиться коронавирусом до 80% жителей, сообщил глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

На этом фоне выглядит чрезвычайно пугающим сообщение РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве РФ, что "скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в Испании".

This is what a hospital in Madrid looks like #QuedateEnCasa pic.twitter.com/hfYQlfs7Fh — Eoin O'Malley (@AnMailleach) March 22, 2020

This is a hospital in Spain. If the medical services of a rich country can be overwhelmed like this, what would happen to poor Uganda? Solution: prevention. Strictly follow @MinofHealthUG instructions on social distancing, avoid congested places, move only when necessary pic.twitter.com/cfdTKq3OQs — Andrew M. Mwenda (@AndrewMwenda) March 24, 2020

Трупы в квартирах и домах престарелых

Военнослужащие Вооруженных сил Испании, которые во время эпидемии коронавируса перевозят трупы погибших и обеззараживают здания, все чаще находят в квартирах и домах престарелых тела скончавшихся пожилых людей.

Как сообщила министр обороны Маргарита Роблес, солдатам часто попадаются тела брошенных стариков, скончавшихся в своих постелях.

Во многих домах престарелых Мадрида ситуация критическая. Трупы умерших там специально оставляют в постелях, если были хоть малейшие подозрения, что перед смертью эти люди могли заразиться коронавирусом. Их тела не перекладывают в холодильники, а оставляют до прибытия специально экипированных служб.

К тому же многие сотрудники домов престарелых заражены или находятся в самоизоляции после контактов с зараженными.

Прокуратура Испании уже начала расследование по фактам смерти в домах престарелых, где были найдены тела умерших, сообщает агентство Europa Press.

Медики выбирают, кому умереть: старикам запрещено предоставлять ИВЛ

В Мадриде сложилась критическая ситуация с койкоместами в больницах. 60% всех, кто находится в критическом состоянии в Испании, приходится именно на столицу. Реанимации забиты больными, многие люди лежат в коридорах даже не на каталках, а на полу. В стране из-за коронавируса на прошлой неделе умирал только каждый двадцатый инфицированный, но последние дни показали, что надо готовится к худшему.

Теперь, как в Италии, испанские врачи отдают преимущество в лечении тем пациентам в критическом состоянии, кто моложе и у кого меньше хронических заболеваний, то есть больше шансов на выздоровление.

Руководство Минздрава Испании распорядилось не выдавать престарелым больным с коронавирусом аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как их шансы на выздоровление минимальны. А в больницах за пределами Мадрида вообще практически нет аппаратов искусственной вентиляции легких.

68% пациентов, попадающих в отделения интенсивной терапии, старше 60 лет. Из них умирают минимум 25%, передает портал Noticia последние данные статистики по смертным случаям в Испании от коронавируса.

Испанские врачи, плача, рассказывают в соцсетях, что вынуждены снимать пожилых пациентов с аппаратов искусственного дыхания и передавать их более молодым больным. Пожилые не знают, что им предначертана такая смерть, и их уже "вычеркнули" из жизни - они под седативными препаратами.

Выставочный центр IFEMA стал госпиталем на 5500 коек с крупнейшей в ЕС реанимацией

В Мадриде крупнейший выставочный комплекс IFEMA стал крупнейшим в Европе полевым госпиталем. Все его павильоны приспособлены для размещения пациентов с коронавирусом. Там установили 5500 коек, и военнослужащие испанской армии свозят сотни больных из столичных госпиталей.

В выставочном центре разместили и самое крупное отделение интенсивной терапии - на 500 человек. Огромные площади комплекса позволяют выдерживать большую дистанцию между кроватями, что важно в условиях пандемии.

Madrid turning its convention center into a 5,000+ bed hospital. 🙌 pic.twitter.com/yKTxP6pMm2 — Rachel Curran (@reicurran) March 22, 2020

40 отелей Мадрида превратились в госпитали

В больницы превращаются и десятки отелей Мадрида. Ассоциация гостиничного бизнеса отдала под медицинские нужды 40 гостиниц. К примеру, в Gran Hotel Colon в Мадриде 365 номеров стали палатами, в них принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Это позволило существенно снизить нагрузку на столичные госпитали Gregorio Marañón, Infanta Leonor и La Princesa.

Вслед за Gran Hotel Colon превратился в госпиталь и отель Marriot Auditorium. Туда перевезли пациентов из Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Hospital Príncipe de Asturias и Hospital Universitario del Henares. За пациентами в отелях ухаживают 4400 выпускников медицинских вузов под контролем профессиональных врачей и санитаров.

Ледовый дворец Мадрида стал крупнейшим моргом

Ледовый дворец в Мадриде отныне выполняет функции морга. Сюда свозят тела людей, погибших от коронавируса. В спортивном комплексе площадью почти 2 тысячи квадратных метров трупы будут хранить на льду катка, пока ими не займутся ритуальные службы.

В мэрии Мадрида заявили, что это вынужденная мера в условиях "прогрессирующего роста числа погибших и отсутствия у ритуальных служб возможности своевременно проводить погребение".

Работники похоронных бюро не готовы к пандемии. У них нет средств индивидуальной защиты (СИЗ), нет защитных костюмов. Но похоронные бюро продолжают работать в обычном режиме, занимаясь лишь телами тех, кто умер не от Covid-19.

First bodies of #coronavirus victims arrive at #Madrid ice rink converted to morgue pic.twitter.com/MVJOMa5MZv — Ruptly (@Ruptly) March 24, 2020

Врачи: систему здравоохранения Испании ждет коллапс

69 эпидемиологов, молекулярных биологов и других известных ученых в открытом письме правительству Испании в субботу, 21 марта, призвали еще жестче ограничить свободу передвижения в стране. Иначе, по их мнению, примерно 25 марта произойдет неизбежный крах системы здравоохранения Испании.

В открытом письме они предупредили, что необходима "тотальная" изоляция людей.

В качестве конкретной меры в письме предлагалось разрешить поездки на работу только людям, занятым в системе обеспечения основными продуктами жизнедеятельности.

Режим ЧП в Испании был введен 14 марта - жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, к которым власти отнесли покупку продуктов, посещение аптеки или больницы, а также поездку на работу. Нарушителям грозят серьезные денежные штрафы или даже тюремное заключение.