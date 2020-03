Теперь на грани коллапса Испания - там ситуация с заражением COVID-19 еще хуже, чем в Италии: всех больных стариков уже "вычеркнули"

В понедельник, 23 марта, за сутки в результате коронавируса погибли 462 человека. За следующие сутки, с понедельника на вторник, погибли еще 514 граждан. Это самое большое число смертей с начала эпидемии в стране. И никто из экспертов не ожидает, что тенденция увеличения количества смертей в ближайшие дни изменится. "Мы все еще находимся в стадии роста воздействия вируса, и это продлится еще какое-то время", - заявил газете El Pais глава Эпидемиологического общества Испании (SEE) Пере Годой.

По данным на вторник, 24 марта, число пациентов с коронавирусом COVID-19 в Испании достигло 39 673 человек, из них 2 696 скончались, сообщает американский университет Джона Хопкинса со ссылкой на официальные источники. Под наблюдением находятся около 30 тысяч заболевших.

Власти Испании, где 18% населения - люди старше 65 лет, объявили чрезвычайное положение 14 марта. Оно продлится минимум до 11 апреля. В стране действует общенациональный карантин, гражданам разрешено покидать свои дома только по уважительной причине. Эпицентром эпидемии остается автономное сообщество Мадрид, центром которого является столица страны. Там могут заразиться коронавирусом до 80% жителей, сообщил глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

На этом фоне выглядит чрезвычайно пугающим сообщение РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве РФ, что "скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в Испании".

