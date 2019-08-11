На прошлой неделе стали известны подробности судебного иска в отношении Центра изучения биологических ресурсов в Аризоне, где в 2014 году в ходе обыска агенты ФБР обнаружили останки сотен частей человеческих тел.

Центр был закрыт, и в его отношении ведется расследование по обвинению в продаже частей тела без согласия пожертвовавших их людей.

Согласно судебным документам, родственники скончавшихся людей, решившие отдать их тела для научных и медицинских исследований, полагали, что останки их близких будут использованы по назначению.

Джим Стауффер стал одним из истцов. В интервью радиостанции ABC 15 он рассказал, что не сомневался, что тело его матери будет использовано для изучения болезни Альцгеймера, которой она болела. Впоследствии он узнал, что военные на ее останках проверяли действие бомбы.

Так как же действует система передачи останков людей для исследований в США и что от нее ожидают?

Почему в США система добровольной передачи тел плохо регулируется

В США донорство органов находится в ведении министерства здравоохранения и социальных служб, но система добровольной передачи тел для науки никак не регулируется.

Покупка и продажа тел является уголовным преступлением, но разрешается взымать "разумную" плату за "передачу" останков, что включает в себя вывоз, транспортировку к месту хранения или уничтожение.

Нет четкого определения "разумности" оплаты таких услуг. Научные центры, как правило, вырабатывают собственные правила.

Также отсутствует ежегодная официальная статистика - как в стране, так и в мире - по учету тел, передаваемых для научных исследований.

Предположительно, тысячи американцев завещают свои останки для нужд образования и исследований, полагая, что поступают во благо, а тела будут использованы для науки.

Центры при университетах, принимающие тела умерших, как правило, передают их для обучения студентов медицинских факультетов. Некоторые из них, например Калифорнийский университет, стараются сделать свои программы максимально прозрачными.

А некоторые, в числе которых исследовательский центр антропологии при университете Теннесси, получивший неофициальное название "ферма тел", занимаются изучением конкретных процессов, например, криминалисты узнают, как разлагаются останки.

Сотрудник Калифорнийского университета Брэнди Шмитт рассказала Би-би-си, что судьба добровольно переданного тела зависит от того, в какой оно попадает центр.

"Если вы хотите пожертвовать тело для науки и исследований, вам нужно выяснить, чем конкретно занимается организация, которой вы хотите передать останки, будь то научный институт, государственный анатомический центр, частная компания и т.д. Вам нужно выяснить, как будет использовано пожертвование", - сказала она.

По словам Шмитт, нынешнее американское законодательство в недостаточной степени защищает доноров и людей, занимающихся медицинскими исследованиями.

Единый закон о дарении органов был составлен комиссией по единообразному правовому регулированию, но каждый штат имеет право вносить в него свои изменения.

"Он регулирует, как и кто может оформлять, вносить поправки и отзывать документы о дарении органов, а также общее назначение использования пожертвования. Например, для трансплантации, образования или клинических исследований. Но в нем не прописаны такие элементы, как раскрытие информации, конкретные детали использования, перемещения, отслеживания, нюансы принятия решения об утилизации тела и схема получения прибыли", - поясняет Шмитт.

По ее словам, давно пора внести необходимые изменения в регулирование этого процесса.

"Отсутствие конкретных элементов регулирования и вариативность норм привели к нынешней ситуации, когда тела доноров используют не по назначению или не учитывается желание семьи сделать что-то полезное, пожертвовав тело родственника", - сказала она.

Помимо единого закона о дарении органов существуют другие правила о том, как нужно обходиться с останками. Такой свод правил, например, есть у американской ассоциации специалистов по анатомии.

В нем говорится: "В программах добровольной передачи тел должно быть четко прописано, как конкретно будет использован труп".

Организации, работающие в этой индустрии, могут (но не обязаны) получить аккредитацию, как это, например, сделала Американская ассоциация банков тканей.

Центр изучения биологических ресурсов в Аризоне, предположительно, не был аккредитован и был коммерческой организацией. Он предлагал бесплатную доставку тел и бесплатную кремацию, привлекая тем самым малоимущих.

Владелец центра Стивен Гор признал себя виновным в 2015 году и получил условный срок. Несколько семей подали в суд на него и на его компанию с обвинением в неправильном обращении с телами умерших и невыполнении обязательств, обговоренных в заявлении о выражении согласия.

"Люди, рассматривающие возможность добровольной передачи тела [родственника], могут оказаться в незащищенном положении, и неправильно использовать для собственной выгоды их скорбь или стремление сделать что-то хорошее", - сказала Шмитт.

Какова ситуация в других странах

В Англии, Уэльсе и Северной Ирландии вопросами лицензирования и проверки организаций, которым добровольно передаются тела, занимается ассоциация по вопросам пересадки человеческих органов.

В Британии таких центров 19. Как правило, эти центры находят в интернете или по рекомендации лечащего врача, адвоката или местных органов власти.

В других странах на решение отдать тело для медицинских исследований могут влиять религиозные убеждения. Например, в некоторых африканских странах даже пересадка органов, как считается, противоречит религиозным постулатам.

В Катаре уже 12 лет работает больница, куда из других стран привозят части тел для исследований.

Больница Aspetar создала программу для выпускников медицинских ВУЗов со всего мира. Участники программы получают возможность работать с настоящими частями тел людей, а не с бутафорией.

Процесс получения частей тел связан с бюрократическими формальностями - в процесс вовлечены шесть министерств. Большинство частей тел (в основном плечи, колени, голеностопные суставы и туловища) импортируются из США.

В России, как и в большинстве развитых стран, человеческое тело и его органы не могут быть предметом договора, поэтому передача тела для научных исследований должна быть безвозмездной.

Как пишет "Российская газета", в 2012 году появилось постановление российского правительства "о передаче невостребованного тела, органов и тканей умершего человека для использования в медицинских, научных и учебных целях". В нем особо подчеркивается, что передаваться могут лишь опознанные тела.

"Кроме того, закон предусматривает, что тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, научных и учебных целях при наличии нотариального "завещания" от бывшего (теперь уже) обладателя тела", - отмечало издание.

Вечный труп

Хотя ужасные подробности того, что происходило в центре изучения биологических ресурсов в Аризоне, привлекли внимание СМИ и общественности к индустрии добровольной передачи тел, сама по себе эта практика считается очень важной для понимания человеческого тела.

В качестве наиболее яркого примера можно привести историю Сьюзан Поттер. В 2015 году она дала согласие на добровольную передачу своего тела Вику Спитцеру из университета Колорадо для проекта Visible Human Project, цель которого - преображение человеческих трупов в виртуальные модели.

Тело Сьюзан заморозили и разделили на 27 тыс. пластин толщиной не больше волоса. Каждая из них затем была сфотографирована, и в итоге женщина превратилась в бессмертную версию себя, поскольку полученные снимки были объединены и в результате получился полный трехмерный образ ее тела.