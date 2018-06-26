Как передает NEWSru.com, по данным журналистов, роль Мэттиса в выработке ключевых решений сократилась. "Они, действительно, больше не придерживаются одного мнения", - заявил бывший сотрудник американской администрации (цитата по ТАСС). Собеседник телеканала уточнил, что сейчас президент больше прислушивается к своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону или к госсекретарю США Майклу Помпео.
В публикации, например, говорится, что Мэттис лишь постфактум узнал от одного из коллег, что Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Американский лидер объявил об этом в начале мая.
Кроме того, глава Пентагона узнал о решении Трампа приостановить военные учения с участием Южной Кореи уже после того, как президент США дал соответствующее обещание северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. По данным телеканала, Мэттис даже не знал, что Трамп дал распоряжение создать Космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил.
Источник телеканала добавил, что Трамп чувствует исходящую от Мэттиса снисходительность, и как тот без энтузиазма выполняет его указания.
Представители Пентагона и Совета национальной безопасности при Белом доме, впрочем, заявили, что приведенные журналистами сведения не соответствуют действительности.
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