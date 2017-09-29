Телеканал СNN получил предупреждение в России

При этом он отметил, что речи о прекращении деятельности канала в России не идет. Телекомпания продолжит работу, если нарушение будет устранено, сказал Жаров.
"По [российскому] законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем делается это через суд", - напомнил он.
"В данном случае речи об этом не идет", - сказал Жаров. он выразил надежду, что в телекомпании быстр осправятся с исправлением нарушения.
На вопрос, нет ли в действиях Роскомнадзора в отношении Си-эн-эн политической подоплеки и не является ли это реакцией на требование американских властей к российскому каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, Жаров ответил: "Я работаю не в политическом ведомстве, я работаю в надзорной службе. Мы выявляем нарушения в СМИ и на них реагируем".
Ранее Роскомнадзор сообщил, что представители телеканала CNN International вызваны в надзорное ведомство для рассмотрения административных дел, будет решаться вопрос о вынесении предупреждения каналу.
"Представители телеканала вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел. Будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.
Ранее американские власти потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян считает, что регистрация канала в США качестве иностранного агента может привести к прекращению его работы в этой стране.
"От нас требуют зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Это может повлечь за собой такие ограничения, которые нам просто не позволят работать в стране", - говорится в сообщении Симоньян на сайте канала.
"Это все очень грустно. Не мы это начали, но чем это продолжится, можно только догадываться", - сказала Симоньян. Главный редактор телеканала выразила уверенность, что Россия примет зеркальные меры, и это не будет на пользу обеим сторонам.
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