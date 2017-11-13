Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве "иностранного агента".
"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", - сказала Симоньян, ее слова приводятся на сайте телеканала.
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