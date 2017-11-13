Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал RT America зарегистрировался в США в качестве "иностранного агента".
Russia Today
© RIA / Scanpix

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", - сказала Симоньян, ее слова приводятся на сайте телеканала.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

В мире

Телеканал RT зарегистрировался "иностранным агентом" в США (2)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что...

Еврокомиссия инициировала общественную дискуссию о фейковых новостях (2)

Еврокомиссия приняла новые меры по борьбе с...

23 страны ЕС подписали соглашение о военном сотрудничестве (3)

Политика России с одной стороны и выход Британии из ЕС...

Сечин не явился в суд по делу Улюкаева: его вызовут повторно (2)

Главу «Роснефти» Игоря Сечина повторно вызовут в суд...

Турция завершила сделку по приобретению С-400 у России (5)

Сделка Турции с РФ по поставкам зенитно-ракетных...

TOP новостей

МВФ предупреждает Литву: повышение минималки нанесет вред конкурентоспособности (33)

Завершившая в понедельник в Вильнюсе работу миссия...

Вильнюсская мэрия лишает режиссера Бартаса студии (63)

Литовский режиссер Шарунас Бартас будет лишен...

Министр культуры Литвы поддерживает жертв сексуальных домогательств (14)

Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в...

"Содра" проверит степень нетрудоспособности депутата Пукаса  Пукас заявил, что находится в больнице (8)

Депутат литовского парламента Кястутис Пукас ,...

От государства получали 10 000 евро в месяц, но этого было мало (21)

Почти полмиллиона евро – столько на договоре с...