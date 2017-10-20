Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что власти США требуют признания телеканала иностранным агентом до 17 октября. Эту же дату называет и CNN. Впрочем, американский канал отмечает, что RT не ответил на просьбу о предоставлении письма от Минюста США, которое бы подтвердило этот дедлайн. Указание крайнего срока необычно для такой практики, но возможно, когда в Минюсте не ожидают, что связанное с правительством другой страны СМИ пойдет на сотрудничество.

По данным американского телеканала, документы министерства юстиции США свидетельствуют о том, что RT не стал регистрироваться.

Представитель RT Анна Белкина в письменном заявлении указала CNN, что "диалог продолжается", и юристы телеканала "делают все возможное", чтобы избежать регистрации. CNN отмечает, что законодательство о деятельности иностранных агентов в США требует значительного раскрытия информации, причем документы затем публикуются на сайте Минюста. В частности, требует раскрыть данные о финансировании и о том, как канал связан с правительственными структурами своей страны.

Маргарита Симоньян ранее утверждала, что отказ от регистрации связан с соображениями безопасности сотрудников, передает ТАСС. По ее словам, признанный иноагентом канал будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и домашними телефонами и адресами. Она считает, что это сделает работу RT невозможной, поскольку вряд ли люди будут делать выбор в пользу работы, а не безопасности семьи.

CNN напоминает, что ряд крупных СМИ продолжают работу в США после регистрации иноагентами - это, например, японская вещательная сеть NHK и газета The China Daily.

Какие меры могут принять американские ведомства после отказа в отношении RT, пока неясно. Юристы в этой области предположили, что Минюст может направить еще один запрос с требованием к RT признать себя иноагентом. Возможно и судебное разбирательство, хотя подобные случаи редки.

Симоньян утверждала, что противостояние с властями США может обернуться арестами сотрудников. Опрошенные CNN юристы указывают, что технически это возможно, но на практике маловероятно.

Проблемы у телеканала, который на Западе считают проводником кремлевской пропаганды, возникли на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. 11 сентября телеканал RT сообщил, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент. Позже RT оказался затронут расследованием активности аккаунтов в соцсетях, с которых оплачивалась политическая реклама на американскую аудиторию. Это часть более широкого расследования попыток России воздействовать на ход предвыборной кампании в США: ведут его ФБР, сенат, а также назначенный Минюстом спецпрокурор Роберт Мюллер.

МИД России пригрозил США ответными мерами из-за притеснения RT и Sputnik в США. На неделе в Совете Федерации признали нежелательными СМИ радио "Свобода" и телеканал CNN - они "получают деньги из-за рубежа" и "вмешиваются в российскую внутреннюю политику".