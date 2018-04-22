Акция в поддержку свободного интернета назначена на вечер воскресенья. Она приурочена к 7-му дню блокировки мессенджера Telegram.
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© Sputnik / Scanpix

Telegram призвал своих пользователей запустить бумажные самолетики из окон в поддержку свободного интернета и против блокировки этого популярного мессенджера. Акция назначена на 19.00 воскресенья, 22 апреля.

"7-й день российские власти блокируют Telegram. Если Вы поддерживаете свободный интернет, запустите из окна бумажный самолет сегодня ровно в 7 вечера", - написал официальный аккаунт Telegram в сообщении всем пользователям мессенджера в России, не уточняя по какому часовому поясу указано время.

40 дизайнов бумажных самолетиков

Планируются ли какие-то массовые флешмобы с запуском бумажных самолетиков, пока неизвестно. Некоторые пользователи Telegram активно распространяют ссылку с 40 разными дизайнами самолетиков из бумаги разной степени сложности.

Похожую акцию 16 апреля провела участница группы Pussy Riot Мария Алехина с десятком других активистов у здания ФСБ в Москве. Участники акции запускали бумажные самолетики в двери ФСБ. Активисты были задержаны, некоторым назначили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, Алехину суд в итоге приговорил к 100 часам обязательных работ.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля. В черный список попали почти 20 миллионов IP-адресов, что вызвало сбой у ряда известных сайтов в Рунете. Сам мессенджер в течение этой недели работал относительно стабильно, время от времени некоторые пользователи испытывали проблемы с доступом. Массовое распространение также получили различные сервисы по обходу блокировок: VPN и Proxy.

Deutsche Welle
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