Незадолго до полуночи по Гринвичу основатель Telegram Павел Дуров написал в "Твиттере", что серверы перегрелись и это может вызывать проблемы с подключением для европейских пользователей.
Спустя несколько часов администрация сервиса сообщила, что сбой затронул пользователей "в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ".
Популярный мессенджер Telegram более четырех часов был недоступен пользователям во многих странах Европы. Руководство сервиса связало аварию с отключением электроэнергии от серверов в районе Амстердама.
Незадолго до полуночи по Гринвичу основатель Telegram Павел Дуров написал в "Твиттере", что серверы перегрелись и это может вызывать проблемы с подключением для европейских пользователей.
Спустя несколько часов администрация сервиса сообщила, что сбой затронул пользователей "в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ".
Третий в Европе по потоку пассажиров аэропорт Схипхол действительно сообщал о перебоях в электроснабжении.
В аэропорту некоторое время не работала система регистрации пассажиров. На несколько часов были закрыты и дороги, ведущие в аэропорт - в его клиентской службе это объясняют стремлением не допустить образования больших скоплений пассажиров.
Система регистрации пассажиров была восстановлена рано утром в воскресенье, но пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса, прежде чем выезжать в аэропорт, так как многие рейсы либо отменены, либо задержаны.
Представители электросети TenneT заявляют, что причины перебоев с электроснабжением в районе Амстердама сейчас устанавливаются.
Перебои в снабжении электроэнергией в Амстердаме в последние месяцы отмечались несколько раз. В марте 2018 года центр города дважды оставался без электричества на несколько часов. То же самое произошло в Схипхоле в феврале.
Роскомнадзор
13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера.
В попытках ограничить доступ к мессенджеру ведомство стало блокировать сетевые адреса американских компаний Amazon, Google и Digital Ocean, которые Telegram использовал для обхода блокировки.
Заблокированные Роскомнадзором сетевые адреса использовал не только Telegram, из-за чего многие сервисы и сайты, даже такие мощные, как "Яндекс" и "Вконтакте".
Так, на "горячую линию" международной группы "Агора" поступили обращения порядка 70 компаний, которые полагают, что в работе их сайтов происходят сбои из-за действий Роскомнадзора.
При этом сам Telegram продолжает работать у многих российских пользователей.
Основатель мессенджера Павел Дуров называл решение о блокировке антиконституционным и заявлял, что национальная безопасность России в результате этого только проиграет.
Кроме того, Дуров объявил, что намерен выплачивать из своих личных средств миллионы долларов на поддержку прокси-сервисов и VPN, с помощью которых можно обойти блокировку Роскомнадзора.
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