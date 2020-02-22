Телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшийся в пятницу, 21 февраля, завершился без конкретных результатов. Путин и Эрдоган обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и, по информации Кремля, договорились лишь "продолжать контакты" по линии профильных министерств.
Президент Турции вновь заявил, что сирийским правительственным силам следует отойти от турецких наблюдательных постов в Идлибе, отмечает государственное агентство Anadolu. Ранее Эрдоган пригрозил, что турецкая армия самостоятельно прогонит сирийских военнослужащих, если Дамаск не отведет войска до конца февраля.
Меркель и Макрон обеспокоены гуманитарной катастрофой в Идлибе
За последние сутки с обоими лидерами связались канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. Среди прочего, они подчеркнули свою обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией и угрозой дальнейшей эскалации конфликта в Идлибе. Кроме того, Меркель и Макрон выразили готовность встретиться с Путиным и Эрдоганом, чтобы найти выход из ситуации.
Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны вооруженного конфликта. Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведет в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы. По оценке ООН, около 900 тысяч человек покинули свои дома в охваченных боями районах на северо-западе Сирии с декабря 2019 года.
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