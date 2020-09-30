Первые предвыборные теледебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом вылились во вторник, 29 сентября, в ожесточенную перепалку между кандидатами. Не пожавшие друг другу руки в начале встречи из-за пандемии коронавируса политики обрушились друг на друга с обвинениями.
В частности, Байден назвал Трампа "худшим президентом в истории США", "клоуном", "лжецом", "щенком Путина" и обвинил его в разжигании расистских настроений. Трамп, в свою очередь, постоянно перебивал Байдена, усомнился в его умственных способностях и назвал работу сына Байдена в Украине проявлением коррупции.
Особо ожесточенный обмен ударами последовал в разговоре о пандемии коронавируса. Байден обвинил Трампа в том, что он долгие месяцы недооценивал вирус, что привело к большому количеству жертв. Трамп возразил, что, будь президентом Байден, счет жертв шел бы на миллионы, а экономика страны была бы разрушена.
В то же время Трамп вновь уклонился от прямого ответа на вопрос, признает ли он результаты выборов в случае своего проигрыша. Ранее он сделал это 23 сентября. "Что ж, посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа", - заявил тогда Трамп, комментируя практику голосования по почте, в которой он видит инструмент для фальсификаций. Байден заявил, что собирается признать любые результаты голосования.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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