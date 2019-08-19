Тегеран предостерег США от попыток захватить иранский танкер

Иран предостерег США от попыток захватить иранский нефтяной танкер в открытом море, после того как судно покинуло Гибралтар. Об этом сообщил представитель МИД Ирана, выступая по государственному телевидению в понедельник.
Grace 1
© Reuters / Scanpix

Согласно данным о морских перевозках, иранский танкер, оказавшийся в центре противостояния между Тегераном и Западом, после выхода из Гибралтара в понедельник отправился к Греции. За несколько часов до этого британская территория отклонила запрос США о дальнейшем задержании судна.

Отвечая на вопрос, могут ли США вновь направить запрос о задержании танкера, после того как он вышел из Гибралтара, представитель МИД Ирана Аббас Мусави сказал: "Подобные действия поставят под угрозу безопасность судоходства в открытом море. Мы сделали предупреждение по официальным каналам, особенно посольству Швейцарии".

Швейцария представляет интересы США в Иране, который не поддерживает дипломатических отношений с Вашингтоном.

"Голос Америки"
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