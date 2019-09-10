Компания Linstow Center Management, управляющая рижским торговым центром Alfa, попросила недавно открывший в т/ц магазин бренда российского рэпера Тимати Black Star Wear изъять из продажи коллекцию одежды, на которой изображено лицо российского президента Владимира Путина, тематика российских вооруженных сил, а также российские флаги.
Timati
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В магазине Black Star Wear продаются коллекции одежды российского лейбла Black Star, который принадлежит рэперу Тимати.

Представительница норвежской компании Linstow, которой принадлежит Linstow Center Management, управляющая рижскими т/ц Alfa, Mols и Origo, Илзе Жука отметила, что все арендаторы работают по единым правилам, на них распространяются требования латвийских нормативных актов. Однако правила не подразумевают того, что каждый арендатор предоставляет торговому центру фото и описание каждого товара, который планируется продавать в магазине.

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"Реагируя на прозвучавшую в публичном пространстве информацию, мы связались с арендатором и попросили изъять из ассортимента конкретную коллекцию", — пояснила Илзе Жука.

Она пояснила, что ответственные латвийские государственные структуры разрешили данной фирме вести коммерческую деятельность в Латвии, зарегистрировав оператора франшизы.

В Службе госбезопасности заявили, что подобная одежда связана с попытками Кремля пропагандировать свой политический курс и увеличивать своё влияние в других странах. В ведомстве призвали руководство торгового центра внимательнее выбирать, с какими продавцами сотрудничать.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс обратился к главе Службы госбезопасности Нормунду Межвиетсу с просьбой оценить ситуацию с точки зрения того, не вызывает ли она угрозу национальной безопасности и не стоит ли считать российскую военную символику на одежде призывом решать проблемы с помощью силы.

Ранее многие жители Латвии в социальных сетях возмутились в связи с тем, что в Black Star Wear продается одежда с "кремлевской" тематикой.

Black Star Wear находится в новом здании торгового центра Alfa, которое открылось для посетителей 5 сентября. В нем насчитывается 40 магазинов. В расширение торгового центра было вложено 55 млн евро.

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