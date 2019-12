"Танец хлопков" и песня об ангелах: в мире встречают 2020-й год

Независимое государство Самоа в южной части Тихого океана стало первой страной в мире, которая встретила 2020-й год и новое десятилетие. Праздник отметили традиционными танцами - женским, сивой, и мужским, сасой, больше известным как "танец хлопков" - а также многочисленными огненными шоу.

Новогоднего настроения ничто не омрачало: за три дня до торжеств в стране было отменено чрезвычайное положение, введенное около шести недель назад из-за массовой вспышки кори. Справиться с эпидемией удалось благодаря объявленной в экстренном порядке кампании вакцинации.



Фейерверки в Сиднее могли отменить

От красочных фейерверков решили не отказываться в Австралии, несмотря на сильные лесные пожары на юго-востоке страны. Около 4000 жителей покинули город Маллакуту, который заволокло плотным дымом, и собрались на пляже, откуда спасатели решили эвакуировать их по воздуху и воздушным путем. В интернете петицию с просьбой отменить торжества в Сиднее в знак солидарности с потерпевшими подписали свыше 250 тысяч человек.

Лорд-мэр города Кловер Мур, однако, решил этого не делать, сославшись на то, что выделенные на празднования средства практически полностью израсходованы, а фейерверки, а также все, что с ними связано, принесут в казну штата Новый Южный Уэльс почти 70 млн фунтов (82 млн евро). По оценкам властей, световое шоу в гавани Сиднея должно было привлечь около миллиона человек.

Не скупиться на фейерверки на этот раз решили и в Лондоне: только по официальным данным, их ожидается около 12 тысяч, причем порядка 2000 залпов будут сделаны у знаменитого Лондонского глаза - колеса обозрения на набережной Темзы.

Кроме того, впервые за год прозвонит Биг-Бен: он отсчитает 12 ударов. В августе 2017 года часовую башню Вестминстерского дворца поставили на реставрацию, которая должна завершиться в 2020-м.

Tonight we're out in London, stewarding the New Year's Eve Fireworks display and celebrations! More than 12,000 fireworks will feature and the display will look ahead to the city hosting several key games in the Euro 2020 football tournament. We hope you all have a great evening! pic.twitter.com/3yKPZffZPA