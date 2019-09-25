В иске отмечается, что в официальной версии гибели судна есть целый ряд противоречий.
Если прежде правительства отказывались организовывать новые погружения к останкам судна, не желая тревожить покой погибших и травмировать родственников, то теперь иск, поданный шведской стороной поддержало эстонское объединение родственников погибших.
"Наша главная претензия в том, что останки не задокументированы, поэтому мы не знаем в каком они состоянии находятся под водой", — сказал истец из Швеции Леннарт Берглунд.
Паром Estonia затонул 28 сентября 1994 года, в результате чего погибли 852 человека. Останки теплохода лежат на глубине 80 метров. Балтийские страны договорились не проводить на месте кораблекрушения каких-либо работ.
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