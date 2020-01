Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

"В провинции Газни разбился самолет американских оккупантов", - сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану"* территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул (по другим данным, в Дели), но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию.

Позднее телеканал Tolo News сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видно, что самолет внутри полностью выгорел, сохранились лишь куски фюзеляжа. Согласно некоторым афганским источникам, в самолете могли находиться до 15 человек. Официальных данных властей на этот счет нет.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в американской администрации сообщило о том, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

По словам губернатора Газни Вахидуллы Калимзоя, местные жители извлекли из самолета тело пилота, который, по предварительным данным, является иностранцем, пишет Ariana News.

@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb