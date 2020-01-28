Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

"В провинции Газни разбился самолет американских оккупантов", - сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану"* территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул (по другим данным, в Дели), но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию.

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Позднее телеканал Tolo News сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видно, что самолет внутри полностью выгорел, сохранились лишь куски фюзеляжа. Согласно некоторым афганским источникам, в самолете могли находиться до 15 человек. Официальных данных властей на этот счет нет.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в американской администрации сообщило о том, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

По словам губернатора Газни Вахидуллы Калимзоя, местные жители извлекли из самолета тело пилота, который, по предварительным данным, является иностранцем, пишет Ariana News.

@pajhwok reporter Saifullah Maftoon visited the area in #Ghazni province, where an Aircraft crashed today, #Taliban said few US force officers were killed in this incident. #Afghanistan pic.twitter.com/vJ1fB2kspb — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) January 27, 2020

По информации афганского информационного портала "Хама ньюс", который ссылается на экспертов, разбившийся борт, судя по уцелевшим фрагментам фюзеляжа, являлся Bombardier E-11, который был приписан к 430-й экспедиционной эскадрилье радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США майор Бет Риордан отказалась от комментариев, передает Aljazeera.com.

Однако в Вашингтоне начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн допустил потерю военного американского самолета в Афганистане. По его словам, пока нет сведений ни о составе экипажа, ни о том, был ли самолет сбит вражеским огнем, пишет Bloomberg.

В Пентагоне в понедельник подтвердили крушение Bombardier E-11 ВВС США. Но также заявили об отсутствии свидетельств того, что борт был сбит, как утверждают талибы*, передает ТАСС. "Самолет США Bombardier E-11А разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Хотя причины крушения еще выясняются, ничто не указывает на то, что оно стало результатом огня противника. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится. Утверждения талибов о том, что есть и другие разбившиеся воздушные суда, являются ложными", - сказал представитель американского военного ведомства.

Последняя крупная катастрофа с гражданским лайнером произошла в Афганистане в 2005 году, когда самолет авиакомпании Kam Air, следовавший из западного Герата в Кабул, врезался в гору при попытке зайти на посадку в снегопад.

Однако в последние годы в Афганистане неоднократно разбивались военные самолеты. Например, в 2013 году потерпел крушение американский грузовой самолет Boeing-747, взлетевший с авиабазы Баграм на севере Кабула и взявший курс на Дубай. Все семь членов экипажа погибли.

Очередная авиакатастрофа с участием, вероятно, американского военного самолета произошла после того, как на прошлой неделе было заявлено о переговорах между США и талибами*, направленных на заключение мирного соглашения. Его итогом мог бы стать вывод войск международной коалиции и прекращение 18-летнего вооруженного конфликта.

За последние полгода это уже вторая попытка достичь мирного соглашения. В сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп прервал переговоры с талибами* после того, как в Кабуле в результате взрыва смертника погиб американский военнослужащий.

В настоящий момент талибы* закрепились или пытаются взять под контроль территории, составляющие примерно половину Афганистана. Тем самым они добились максимальных успехов с 2001 года, когда "Талибан"* потерял власть в Афганистане в результате контртеррористической операции США и Северного альянса (объединение полевых командиров северной части Афганистана).

В настоящее время в Афганистане дислоцировано 22 тысячи 673 военных международных коалиционных сил, из которых 13 тысяч являются американцами. Это в несколько раз меньше, чем в прежние годы. Рекордное количество иностранных военных было в 2011 году - 100 тысяч человек.