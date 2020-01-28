aA
Боевики террористического движения "Талибан"* в понедельник взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане. Об этом сообщило агентство Ariana News со ссылкой на заявление талибов в Twitter. В нем, в частности, утверждается, что талибы "сбили самолет, который осуществлял разведывательный полет в уезде Дих-Як". "Все находившиеся на борту, включая нескольких высокопоставленных офицеров ЦРУ, погибли", - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане
© twitter

"В провинции Газни разбился самолет американских оккупантов", - сказал представитель талибов* Забихулла Муджахид.

В понедельник утром в центральной провинции Газни на подконтрольной "Талибану"* территории разбился самолет. Первоначально сообщалось, что это был гражданский лайнер авиакомпании Ariana Afghan Airlines, который летел из Герата в Кабул (по другим данным, в Дели), но национальный авиаперевозчик опроверг эту информацию.

Статьи по теме:
В Афганистане на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет  (6)

Позднее телеканал Tolo News сообщил, что самолет, судя по опознавательным знакам, принадлежал ВВС США. На место катастрофы был направлен афганский спецназ и спасательные отряды. Позднее появилось видео с места крушения. На кадрах видно, что самолет внутри полностью выгорел, сохранились лишь куски фюзеляжа. Согласно некоторым афганским источникам, в самолете могли находиться до 15 человек. Официальных данных властей на этот счет нет.

Агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в американской администрации сообщило о том, что на борту самолета находилось менее десяти человек.

По словам губернатора Газни Вахидуллы Калимзоя, местные жители извлекли из самолета тело пилота, который, по предварительным данным, является иностранцем, пишет Ariana News.

По информации афганского информационного портала "Хама ньюс", который ссылается на экспертов, разбившийся борт, судя по уцелевшим фрагментам фюзеляжа, являлся Bombardier E-11, который был приписан к 430-й экспедиционной эскадрилье радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США майор Бет Риордан отказалась от комментариев, передает Aljazeera.com.

Однако в Вашингтоне начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн допустил потерю военного американского самолета в Афганистане. По его словам, пока нет сведений ни о составе экипажа, ни о том, был ли самолет сбит вражеским огнем, пишет Bloomberg.

В Пентагоне в понедельник подтвердили крушение Bombardier E-11 ВВС США. Но также заявили об отсутствии свидетельств того, что борт был сбит, как утверждают талибы*, передает ТАСС. "Самолет США Bombardier E-11А разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Хотя причины крушения еще выясняются, ничто не указывает на то, что оно стало результатом огня противника. Мы предоставим дополнительную информацию, когда она появится. Утверждения талибов о том, что есть и другие разбившиеся воздушные суда, являются ложными", - сказал представитель американского военного ведомства.

Последняя крупная катастрофа с гражданским лайнером произошла в Афганистане в 2005 году, когда самолет авиакомпании Kam Air, следовавший из западного Герата в Кабул, врезался в гору при попытке зайти на посадку в снегопад.

Однако в последние годы в Афганистане неоднократно разбивались военные самолеты. Например, в 2013 году потерпел крушение американский грузовой самолет Boeing-747, взлетевший с авиабазы Баграм на севере Кабула и взявший курс на Дубай. Все семь членов экипажа погибли.

Очередная авиакатастрофа с участием, вероятно, американского военного самолета произошла после того, как на прошлой неделе было заявлено о переговорах между США и талибами*, направленных на заключение мирного соглашения. Его итогом мог бы стать вывод войск международной коалиции и прекращение 18-летнего вооруженного конфликта.

За последние полгода это уже вторая попытка достичь мирного соглашения. В сентябре 2019 года президент США Дональд Трамп прервал переговоры с талибами* после того, как в Кабуле в результате взрыва смертника погиб американский военнослужащий.

В настоящий момент талибы* закрепились или пытаются взять под контроль территории, составляющие примерно половину Афганистана. Тем самым они добились максимальных успехов с 2001 года, когда "Талибан"* потерял власть в Афганистане в результате контртеррористической операции США и Северного альянса (объединение полевых командиров северной части Афганистана).

В настоящее время в Афганистане дислоцировано 22 тысячи 673 военных международных коалиционных сил, из которых 13 тысяч являются американцами. Это в несколько раз меньше, чем в прежние годы. Рекордное количество иностранных военных было в 2011 году - 100 тысяч человек.

NEWSru.com

TOP новостей

Новые подозрения: Grigeo Klaipėda очищала не только свои стоки (3)

На фоне скандала в связи с тем, что Grigeo Klaipėda , возможно,...

"Содра" рассылает сообщения тысячам жителей Литвы: ждет решение на всю жизнь (4)

Фонд социального страхования Литвы (" Содра ") выслала...

Беспрецедентное решение: министерство взяло на себя ответственность за насилие над подростками в детском центре

Министерство науки, образования и спорта Литвы взяло...

Peiliu padurtas šuo Atas Peiliu padurtas šuo Atas

Житель Клайпеды поражен: мужчина, пырнувший ножом собаку, уголовной ответственности избежит (29)

Житель Клайпеды Эвалдас Самулёнис борется за жизнь...

Погода: новый циклон принесет еще одну порцию осадков

Сегодня с запада к Литве подойдет новый атлантический...