"Исламский Эмират восстанавливает прежние гарантии безопасности МККК в Афганистане и поручает всем моджахедам проложить путь для деятельности МККК и заботиться о безопасности работников и оборудования этого комитета", - сказано в заявлении представителя талибов Забихуллы Моджахеда.

Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.

Представители МККК прокомментировали решение "Талибана", заявив, что сотрудники организации уже приступили к работе во всех регионах. В частности, возобновляется деятельность по поиску тел погибших и посещению военнопленных.

В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". Хотя талибы не заявили об этом напрямую, их заявления свидетельствовали о том, что медиков подозревают в шпионаже. О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.

"Талибан" контролирует до 60% территории Афганистана.