Радикальное движение "Талибан"* сняло запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной ему территории Афганистана. В ближайшее время организация возобновит работу в Афганистане, передает агентство Reuters. Решение принято после переговоров талибов с представителями МККК в Катаре.
© AFP / Scanpix

"Исламский Эмират восстанавливает прежние гарантии безопасности МККК в Афганистане и поручает всем моджахедам проложить путь для деятельности МККК и заботиться о безопасности работников и оборудования этого комитета", - сказано в заявлении представителя талибов Забихуллы Моджахеда.

Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.

Представители МККК прокомментировали решение "Талибана", заявив, что сотрудники организации уже приступили к работе во всех регионах. В частности, возобновляется деятельность по поиску тел погибших и посещению военнопленных.

В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". Хотя талибы не заявили об этом напрямую, их заявления свидетельствовали о том, что медиков подозревают в шпионаже. О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.

"Талибан" контролирует до 60% территории Афганистана.

NEWSru.com

В мире

Волкер: Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления

Россия получает совершенно противоположный результат...

Иран угрожает возможностью ракетного удара по базам США

Военные объекты США находятся в зоне досягаемости...

Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября (2)

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129...

Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией (3)

После обмена освобожденные смогли обнять близких,...

Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию (1)

Доставка компонентов второй батареи российских...

TOP новостей

Абсолютно новая услуга в Литве: аренда мебели (74)

Диваны, кровати, столы, стулья и комоды – сейчас такую...

Привычки литовских водителей удивляют: двое из трех водителей выражают свое возмущение сигналом (26)

Дни становятся короче, но это не мешает велосипедистам...

Погода: в Литву придется сырая и пасмурная осень

В ближайшие дни погоду в Литве определит...

В Каунасе начинаются Дни немцев

В Каунасе начинаются Дни немцев: всю неделю в городе...

У здания Еврейской общины Литвы в Вильнюсе появилось изображение свастики (11)

В воскресенье в Вильнюсе у здания Еврейской общины...