Радикальное движение "Талибан"* сняло запрет на деятельность Международного комитета Красного Креста (МККК) на подконтрольной ему территории Афганистана. В ближайшее время организация возобновит работу в Афганистане, передает агентство Reuters. Решение принято после переговоров талибов с представителями МККК в Катаре.
© AFP / Scanpix

"Исламский Эмират восстанавливает прежние гарантии безопасности МККК в Афганистане и поручает всем моджахедам проложить путь для деятельности МККК и заботиться о безопасности работников и оборудования этого комитета", - сказано в заявлении представителя талибов Забихуллы Моджахеда.

Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.

Представители МККК прокомментировали решение "Талибана", заявив, что сотрудники организации уже приступили к работе во всех регионах. В частности, возобновляется деятельность по поиску тел погибших и посещению военнопленных.

В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". Хотя талибы не заявили об этом напрямую, их заявления свидетельствовали о том, что медиков подозревают в шпионаже. О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.

"Талибан" контролирует до 60% территории Афганистана.

NEWSru.com

В мире

Экоактивисты призывают к всемирной забастовке в защиту климата 20 сентября (1)

Протесты под девизом Fridays For Future планируются в 129...

Папа Франциск приветствует обмен пленными между Украиной и Россией

После обмена освобожденные смогли обнять близких,...

Россия завершила поставку второй батареи ЗРК С-400 в Турцию (1)

Доставка компонентов второй батареи российских...

Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США "Юма" (5)

В акваторию Черного моря зашел экспедиционный...

Кэмерон: "Джонсон не верил в брексит и поддержал его ради карьеры"

Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по...

TOP новостей

Абсолютно новая услуга в Литве: аренда мебели (54)

Диваны, кровати, столы, стулья и комоды – сейчас такую...

Привычки литовских водителей удивляют: двое из трех водителей выражают свое возмущение сигналом (15)

Дни становятся короче, но это не мешает велосипедистам...

Vienkartiniai indai

Давление общества сделало свое дело: со следующего года ждут серьезные перемены (9)

Общество все больше оказывает давление на власть и...

Погода: пора доставать куртки и зонты (1)

В воскресенье и на протяжении всей следующей недели в...

Премьер-министр Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря (37)

Алексей Гончарук назвал "абсолютно реальным" прокладку...