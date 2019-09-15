"Исламский Эмират восстанавливает прежние гарантии безопасности МККК в Афганистане и поручает всем моджахедам проложить путь для деятельности МККК и заботиться о безопасности работников и оборудования этого комитета", - сказано в заявлении представителя талибов Забихуллы Моджахеда.
Талибы также гарантировали безопасность сотрудников организации при осуществлении ими гуманитарных функций.
Представители МККК прокомментировали решение "Талибана", заявив, что сотрудники организации уже приступили к работе во всех регионах. В частности, возобновляется деятельность по поиску тел погибших и посещению военнопленных.
В апреле талибы ввели запрет на деятельность МККК и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), утверждая, что те "вели себя подозрительно в ходе проводимых ими кампаний по вакцинации местных жителей". Хотя талибы не заявили об этом напрямую, их заявления свидетельствовали о том, что медиков подозревают в шпионаже. О снятии запрета в отношении ВОЗ информации не поступало.
"Талибан" контролирует до 60% территории Афганистана.
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