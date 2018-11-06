Власти Афганистана и США отказались принять участие в переговорах, организованных Кремлём.
Российское руководство пригласило на это мероприятие 12 стран, а также представителей "Талибана" – группировки, которая борется с афганскими властями и союзными им войсками НАТО за установление в стране шариата. В переговорах готовы поучаствовать в том числе Иран, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.
Ранее американские власти неоднократно обвиняли Россию в поставках тяжелого вооружения талибам.
В 2003 году Совет Безопасности ООН, а затем и российский Верховный суд признали "Талибан" террористической организацией.
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