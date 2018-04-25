Присутствие в стране военных США исключает "шансы на мир" и является решающим фактором для продолжения войны, заявили в радикальном исламском движении, которое контролирует свыше 14 процентов территории Афганистана.

В августе 2017 года Дональд Трамп заявил о новой стратегии США в отношении Афганистана, которая существенно расширила возможности американских военных в борьбе с боевиками. В частности, численность американского военного контингента в Афганистане увеличится на несколько тысяч человек.

В феврале 2018 года президент Афганистана Ашраф Гани предложил движению "Талибан" начать мирные переговоры. По словам экспертов, планирование новых нападений означает отказ от переговоров. Стране следует приготовиться к "горячему и напряженному лету", цитирует AFP слова представителя одной из иностранных дипмиссий в Кабуле.