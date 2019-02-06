По словам властей и местных жителей, самая кровопролитная атака произошла рано утром во вторник в районе города Кундуз.

Как рассказал афганским СМИ заместитель председателя совета провинции Кундуз Сафиулла Амири, в результате нападения погибли, как минимум, 25 военнослужащих и трое полицейских, и еще 20 получили ранения. Столкновение продолжалось около двух часов.

Министерство обороны Афганистана подтвердило сообщения о "масштабной атаке" со стороны Талибана, заявив, что нападение удалось быстро отразить. По данным минобороны Афганистана, в перестрелке погибли 22 боевика, многие были ранены. В ведомстве признали, что афганские силы также понесли потери, но не уточнили число погибших.

Официальный представитель Талибана Забиулла Моджахед заявил, что в результате атаки в Кундузе погибли 30 военнослужащих Афганской национальной армии.

В ночь на вторник боевики также совершили нападение на полицейский пост в соседней провинции Баглан, убив 10 сотрудников сил безопасности, сообщают афганские СМИ со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах.

Афганские власти редко предают гласности данные о понесенных потерях, однако в прошлом месяце президент Ашраф Гани щаявил, что с тех пор, как он пришел к власти в сентябре 2014 года, погибли более 45 000 военнослужащих.

Переговоры в Москве

Тем временем представители Талибана и афганской оппозиции прибыли в Москву на двухдневные переговоры, которые организаторы называют "межафганской встречей для обсуждения мира".

Представитель МИД Афганистана Себгатулла Ахмади заявил "Голосу Америки", что переговоры в Москве нелегитимны и правительство не примет никакого результата переговоров.

Во встрече принимает участие делегация из 10 представителей Талибана, которую возглавляет старший переговорщик Талибана Шер Мохаммад Аббас Станикзай. Представителей афганского правительства на переговоры не пригласили.

Делегация от афганской оппозиции, отправляясь на конференцию, назвала ее "первым шагом к внутриафганским мирным переговорам".

Правительство Гани критикует мероприятие, заявляя, что это "не более чем политическая драма" и попытка "так называемых основателей" афганской демократии "заполучить власть".

Талибан по-прежнему отказывается вести прямые переговоры с кабульским правительством, называя его "марионеткой" США.

За несколько дней до переговоров в России США заявили о "значительном" прогрессе в ходе переговоров с Талибаном, в которых афганское правительство также не принимает участия.

Российское правительство отрицает причастность к организации встречи в Москве, которая, по мнению аналитиков, подчеркивает углубляющийся политический раскол в Афганистане и еще больше ослабит позиции правительства национального единства президента Ашрафа Гани.

Россия под прицелом критики

Афганские власти критикуют Москву за невыполнение обещаний способствовать проведению прямых переговоров между Кабулом и Талибаном.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, по-видимому, отвечая на эту критику, сказал, что Москва по-прежнему стремится способствовать политическому урегулированию афганского конфликта.

"Россия активно выступает за налаживание межафганского диалога с участием и правительства, и движения Талибан, поскольку талибы – это часть афганского общества, и никуда от этого факта не денешься, – заявил он в понедельник. – То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все".

При этом Лавров осудил Вашингтон за попытки вести переговоры с Талибаном "кулуарно". Имеются в виду состоявшиеся в прошлом месяце переговоры между спецпредставителем США Залмаем Халилзадом и представителями Талибана в Катаре.

В конце шестидневных переговоров в катарской столице в прошлом месяце и Халилзад, и Станикзай заявили, что достигли значительного прогресса и близки к достижению договоренности о выводе американских войск из Афганистана в обмен на гарантии Талибана, что он не позволит террористам использовать территорию Афганистана для организации атак против США и их союзников.

Стороны планируют провести очередной раунд мирных переговоров в Дохе 25 февраля.