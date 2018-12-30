Радикальное исламское движение "Талибан" не намерено вести прямые переговоры с правительством Афганистана. Это талибы "дали понять" представителям США, с которыми они проведут встречу в январе 2019 года в Саудовской Аравии, заявил представитель движения в интервью информагентству Reuters в воскресенье, 30 декабря.

В свою очередь Кабул намерен продолжить попытки вступить в прямой диалог с "Талибаном". Мирные переговоры должны проходить в Афганистане, "важно, чтобы "Талибан" это признал", отметил один из советников афганского президента Ашрафа Гани, пожелавший остаться неназванным.

21 декабря появилась информация, что президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана существенную часть дислоцированных там войск. Наблюдатели отмечают, что эти сообщения усиливают ожидания того, что переговоры Вашингтона с талибами приведут к конкретным результатам.

Провал афганских переговоров в Москве

9-10 ноября в Москве прошла встреча представителей талибов и Высшего совета мира (ВСМ) Афганистана - органа, который был создан восемь лет назад и является в стране центральным в проведении линии на переговоры с вооруженной оппозицией. В результате "Талибан" и ВСМ не смогли согласовать дорожную карту к установлению прямого диалога между талибами и правительством в Кабуле.

После этого в Москву прибыл спецпредставитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад, который провел переговоры со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым. 17 декабря Халилзад, по данным информагентств, встретился с представителями движения "Талибан" в Объединенных Арабских Эмиратах.

По данным НАТО, правительство Ашрафа Гани контролирует только 55,5 процента всех округов страны. "Талибан" заявляет, что под его контролем находятся 70 процентов всей территории. Согласно ежеквартальному докладу генерального инспектора США по восстановлению Афганистана, под контролем талибов находится около 12 процентов всех афганских округов.