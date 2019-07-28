"Талибан" не будет вести прямые переговоры с афганским правительством: ждут ухода иностранных войск

Движение "Талибан"* не собирается вести прямые переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление официального представителя катарского политического офиса талибов Мухаммада Сохаил Шахина. "Межафганские переговоры начнутся лишь после объявления о выводе [из Афганистана] иностранных войск", - заявил Шахин.
Talibanas
© Reuters / Scanpix

Накануне, как передает ТАСС, афганский министр по делам мира Абдул Салам Рахими выступил с заявлением, что переговоры между представителями афганских властей и "Талибана" могут начаться в течение ближайших двух недель.

В воскресенье спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщил, что прямые межафганские переговоры начнутся после заключения соглашения между Вашингтоном и талибами.

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"В Кабуле ходит много разговоров о межафганских переговорах. Хочу прояснить ситуацию: эти переговоры состоятся после того, как мы заключим наши собственные соглашения [с талибами], - написал он в ночь на воскресенье на своей странице в Twitter. - Затем состоятся [дискуссии] между "Талибаном" и многоуровневыми и высокоэффективными национальными переговорными группами, в состав которых войдут высокопоставленные члены правительства, видные представители политических партий, гражданского сообщества и женщин".

7-8 июля в Дохе прошла третья межафганская конференция. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" и афганские политики. Представители правительства Афганистана присутствовали на встрече в личном качестве. По окончании конференции ее участники приняли совместное заявление, в котором договорились об освобождении пленных, находящихся в преклонном возрасте, раненых, больных, а также обеспечении безопасности гражданских объектов.

Халилзад в настоящее время находится в рабочей поездке, в ходе которой с 22 июля по 1 августа посетит Афганистан и Катар. В Кабуле он проведет консультации с правительством Афганистана относительно дальнейших шагов в процессе мирного урегулирования, а в Дохе возобновит переговоры по афганскому урегулированию с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

NEWSru.com
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