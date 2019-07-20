Противники разрыва отношений с Евросоюзом, депутаты парламента и члены правительства из Консервативной партии хотят попросить королеву в качестве главы государства попросить ЕС о новой отсрочке выхода Британии, который на данный момент назначен на 31 октября.

Таким образом тори-противники Бориса Джонсона надеются помешать ему осуществить резкий разрыв с ЕС. Об этом программе Би-би-си рассказал один из членов группы "заговорщиков".

В следующую среду, 24 июля, у Британии появится новый премьер-министр. Им почти наверняка станет — по итогам выборов внутри партии тори — Борис Джонсон.

При этом Джонсон обещает при любых обстоятельствах вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки. Это — главный пункт его программы, и именно за эту позицию его, судя по опросам, поддерживает большинство членов Консервативной партии.

Если премьер и вправду попытается вывести Британию из ЕС 31 октября, то это почти наверняка будет "обвальный" выход без урегулированных отношений с Евросоюзом.

Проект соглашения о выходе, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, похоронен Палатой общин и отвергнут самим Борисом Джонсоном, а переговоры о новом варианте соглашения ЕС вести решительно отказывается.

Довольно большая группа депутатов и членов правительства в правящей Консервативной партии, как и все пять оппозиционных партий в Палате общин, уверены, что резкий разрыв с ЕС слишком больно ударит по экономике Британии.

При этом они опасаются, что Борис Джонсон, чтобы выполнить это свое обещание, может просто проигнорировать волю парламента. У него есть для этого определенные процедурные возможности.

Если Джонсон-премьер пойдет на это и попытается проигнорировать волю большинства Палаты общин, это само по себе будет неслыханным, непредставимым в нормальных обстоятельствах шагом, этаким ядерным ударом по всем традициям древней британской демократии.

Поэтому однопартийцы Джонсона, высокопоставленные политики, всерьез обдумывают ответный "ядерный удар".

Они обсуждают возможность принять в Палате общин "нижайшее обращение" (это официальный термин — "humble address") к королеве Елизавете II с просьбой в качестве главы государства поехать осенью в Брюссель на саммит Евросоюза и попросить о новой отсрочке Brexit.

Формально королева является сувереном, главой государства, и имеет полное право принимать политические решения — но она им никогда, ни разу за все 67 лет на троне не пользовалась.

Да и до нее в XX веке король в последний вмешался в политику, всего один раз, в 1931 году, притом под давлением обстоятельств. Это был дед Елизаветы, Георг V, и ему тогда, в условиях тяжелого экономического и политического кризиса, пришлось подтолкнуть ведущие партии к созданию правительства национального единства.

Скорее средство давления, чем реальный план



Букингемский дворец пока никак не прокомментировал эти планы консерваторов.

"Трудно себе представить, чтобы королеву настолько непосредственно втянули в политику, даже если такая попытка будет предпринята, — рассуждает политический редактор программы Би-би-си Newsnight Николас Уотт. — Поэтому, наверное, этот уникальный план следует рассматривать как средство давления на будущего премьер-министра, а не как реальное намерение посадить королеву на поезд "Евростар" в Брюссель".

В Палате общин, с учетом группы оппонентов Джонсона и сторонников Евросоюза внутри самой правящей партии, есть уверенное большинство против выхода из ЕС без соглашения.

Это большинство уже предпринимает процедурные и законодательные шаги, чтобы на осенней сессии запретить премьеру вести страну к такому разрыву.

В четверг Палата общин сделала хитрый маневр: внесла в совершенно не касающийся Brexit законопроект поправку, обязывающую правительство каждые две недели отчитываться перед парламентом об исполнении этого закона.

Это требование, по замыслу депутатов, лишит премьер-министра возможности попросту не созывать осенью парламент, чтобы он не помешал решительному выводу страны из ЕС.

Но консерваторы-еврофилы опасаются, что Джонсон либо найдет в запутанной системе норм и традиций британской политической системы еще какой-нибудь способ обойти Палату общин, либо специально спровоцирует лидеров ЕС, прежде всего президента Франции Эмманюэля Макрона, на то, чтобы они в крайнем раздражении сами отказались продлевать отсрочку Brexit.

В этом случае, по замыслу "заговорщиков", и может понадобиться "нижайшее обращение" к королеве.