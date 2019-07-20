Противники разрыва отношений с Евросоюзом, депутаты парламента и члены правительства из Консервативной партии хотят попросить королеву в качестве главы государства попросить ЕС о новой отсрочке выхода Британии, который на данный момент назначен на 31 октября.
Таким образом тори-противники Бориса Джонсона надеются помешать ему осуществить резкий разрыв с ЕС. Об этом программе Би-би-си рассказал один из членов группы "заговорщиков".
В следующую среду, 24 июля, у Британии появится новый премьер-министр. Им почти наверняка станет — по итогам выборов внутри партии тори — Борис Джонсон.
При этом Джонсон обещает при любых обстоятельствах вывести страну из Евросоюза 31 октября, по окончании срока действия нынешней отсрочки. Это — главный пункт его программы, и именно за эту позицию его, судя по опросам, поддерживает большинство членов Консервативной партии.
Если премьер и вправду попытается вывести Британию из ЕС 31 октября, то это почти наверняка будет "обвальный" выход без урегулированных отношений с Евросоюзом.
Проект соглашения о выходе, составленный Брюсселем и правительством Терезы Мэй, похоронен Палатой общин и отвергнут самим Борисом Джонсоном, а переговоры о новом варианте соглашения ЕС вести решительно отказывается.
Довольно большая группа депутатов и членов правительства в правящей Консервативной партии, как и все пять оппозиционных партий в Палате общин, уверены, что резкий разрыв с ЕС слишком больно ударит по экономике Британии.
При этом они опасаются, что Борис Джонсон, чтобы выполнить это свое обещание, может просто проигнорировать волю парламента. У него есть для этого определенные процедурные возможности.
Если Джонсон-премьер пойдет на это и попытается проигнорировать волю большинства Палаты общин, это само по себе будет неслыханным, непредставимым в нормальных обстоятельствах шагом, этаким ядерным ударом по всем традициям древней британской демократии.
Поэтому однопартийцы Джонсона, высокопоставленные политики, всерьез обдумывают ответный "ядерный удар".
Они обсуждают возможность принять в Палате общин "нижайшее обращение" (это официальный термин — "humble address") к королеве Елизавете II с просьбой в качестве главы государства поехать осенью в Брюссель на саммит Евросоюза и попросить о новой отсрочке Brexit.
Формально королева является сувереном, главой государства, и имеет полное право принимать политические решения — но она им никогда, ни разу за все 67 лет на троне не пользовалась.
Да и до нее в XX веке король в последний вмешался в политику, всего один раз, в 1931 году, притом под давлением обстоятельств. Это был дед Елизаветы, Георг V, и ему тогда, в условиях тяжелого экономического и политического кризиса, пришлось подтолкнуть ведущие партии к созданию правительства национального единства.
Скорее средство давления, чем реальный план
Букингемский дворец пока никак не прокомментировал эти планы консерваторов.
"Трудно себе представить, чтобы королеву настолько непосредственно втянули в политику, даже если такая попытка будет предпринята, — рассуждает политический редактор программы Би-би-си Newsnight Николас Уотт. — Поэтому, наверное, этот уникальный план следует рассматривать как средство давления на будущего премьер-министра, а не как реальное намерение посадить королеву на поезд "Евростар" в Брюссель".
В Палате общин, с учетом группы оппонентов Джонсона и сторонников Евросоюза внутри самой правящей партии, есть уверенное большинство против выхода из ЕС без соглашения.
Это большинство уже предпринимает процедурные и законодательные шаги, чтобы на осенней сессии запретить премьеру вести страну к такому разрыву.
В четверг Палата общин сделала хитрый маневр: внесла в совершенно не касающийся Brexit законопроект поправку, обязывающую правительство каждые две недели отчитываться перед парламентом об исполнении этого закона.
Это требование, по замыслу депутатов, лишит премьер-министра возможности попросту не созывать осенью парламент, чтобы он не помешал решительному выводу страны из ЕС.
Но консерваторы-еврофилы опасаются, что Джонсон либо найдет в запутанной системе норм и традиций британской политической системы еще какой-нибудь способ обойти Палату общин, либо специально спровоцирует лидеров ЕС, прежде всего президента Франции Эмманюэля Макрона, на то, чтобы они в крайнем раздражении сами отказались продлевать отсрочку Brexit.
В этом случае, по замыслу "заговорщиков", и может понадобиться "нижайшее обращение" к королеве.
Украина впервые задействует на выборах систему авиабезопасности (1)
По словам министра внутренних дел Украины Арсена...
Задержанный Ираном танкер Stena Impero отбуксирован в порт Бендер-Аббас Берлин призвал Иран немедленно освободить танкер (4)
Власти Ирана заявили, что танкер столкнулся с...
Саудовская Аравия согласилась разместить американские войска (1)
Салман, король Саудовской Аравии, дал согласие на...
Неизвестные распылили слезоточивый газ в лондонском метро (1)
Неизвестные распылили слезоточивый газ в поезде,...
Что надо знать о выборах в Верховную раду Украины (1)
21 июля в Украине состоятся внеочередные парламентские...
TOP новостей
Этот курорт – единственный на всю Литву: в радиусе нескольких километров можно найти все мыслимые развлечения (35)
В Литве есть такие уголки, о которых мы даже не знаем....
Реальность бесплатных виз в Калининград: после 4-х часов в очереди рекомендовали возвращаться назад (146)
Длинные очереди для отправляющихся в Калининград – не...
"Ну снимет снайпер — и что дальше?!": особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе (93)
15 июля в Донбассе был "заминирован" и блокирован самый...
Драма гонок на 1006 км продолжается: лидеры летят один за другим
На оборудованной рядом с Палангой гоночной трассе уже в...