Тайвань просит международное сообщество о защите от Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь в субботу, 5 января, призвала международное сообщество поддержать остров в защите свободы, демократии и прав человека на фоне угроз со стороны Китая. Она подчеркнула, что население Тайваня готово защищать свою свободу.

"Если международное сообщество не выступит решительно в поддержку Тайваня - демократии, которой угрожает Китай, то тогда мы хотим спросить, какая страна будет следующей", - сказала Цай Инвэнь, выступая перед иностранными журналистами.

Пекин готов применить силу

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 января заявил, что готов применить военную силу для присоединения Тайваня. Он заверил, что Пекин стремится к мирному воссоединению, однако не допустит сепаратизма.

Провинция Тайвань заявила об отделении от Китая во время гражданской войны в 1949 году, но не объявляла государственной независимости. С тех пор Пекин считает ее "мятежной провинцией" и призывает к воссоединению на своих условиях, параллельно проводя политику дипломатической изоляции Тайбэя.