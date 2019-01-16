Александра Кириллова (Алекса Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) приговорили к условным срокам заключения. В следственной тюрьме они провели девять месяцев.
© AP / Scanpix

Они – и еще шесть обвиняемых по делу – признали себя виновными в нелегальной трудовой деятельности в Таиланде (они проводили секс-тренинги). В ближайшее время всех их депортируют в Беларусь и Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на консультанта по делам иностранных граждан адвокатской коллегии Thailand Bail Нейтана Фини.

8 февраля политик Алексей Навальный опубликовал на сайте ФБК расследование, в котором обвинил в коррупции зампреда правительства России Сергея Приходько – на основе фото и видео из инстаграма Насти Рыбки, а также ее книги Навальный заявил, что Приходько в 2016 году провел несколько дней на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании девушек из эскорт-агентства.

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Позднее миллиардер Олег Дерипаска подал в суд на Настю Рыбку и Алекса Лесли за разглашение информации о частной жизни. Тогда же в рамках обеспечительных мер по решению Усть-Лабинского суда Роскомнадзор ограничил доступ к ряду интернет-ресурсов, в том числе и к блогу Алексея Навального.

Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера о предполагаемых коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Вашукевич. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.​

Настя Рыбка
Настя Рыбка
© Instagram

26 февраля Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение "секс-тренинга". Позже их отпустили под залог, но тут же арестовали сотрудники таиландской миграционной службы.

Вашукевич утверждает, что ранее к ней в полицию приходили сотрудники Интерпола, якобы заявившие, что ее "очень хотят видеть в Москве". Она обратилась за помощью к "американским спецслужбам". В прямом эфире в инстаграме она заявила о готовности рассказать некие подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде. Она назвала себя "свидетелем и единственным недостающим звеном" в связях Кремля с выборами в США.

"Настоящее время"
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