Тайфун "Урсула" на Филиппинах: 16 погибших, пострадали популярные курорты

Тайфун нанес серьезный ущерб на обширной территории. На Висайских островах и островной группе Лусон разрушено или повреждено большое количество домов, произошли наводнения. Пока подтверждена гибель 16 человек, передает телеканал ABS-CBN. Но число жертв, вероятно, увеличится. Известно о нескольких пропавших без вести. Проводятся поисковые работы.
Стихия, обрушившаяся в канун Рождества, испортила праздник десяткам тысяч жителей и туристам. По данным Национального совета по управлению и уменьшению опасности бедствий Филиппин (NDRRMC), в морских портах застряли 24,5 тысячи человек, сейчас их число снизилось до 16 тысяч. Из-за погодных условий отменили 115 авиарейсов.
Свои дома в опасных районах были вынуждены покинуть более 58 тысяч человек. Сейчас в эвакуационных пунктах остаются более полутора тысяч жителей.
От тайфуна пострадали и филиппинские курорты, такие как острова Боракай и Корон, известные на весь мир своими белоснежными пляжами. На Боракае, репутация которого, правда, была подпорчена в 2018 году из-за сброса фекалий в море, были повреждены дома и здание аэропорта, отменены паромы. Кроме того, возникли проблемы с электричеством, связью и интернетом. Из-за этого туристы оказались отрезаны от внешнего мира и не могли связаться со своими родными и близкими. В четверг ситуация начала улучшаться. Как отмечает ABS-CBN, обошлось без серьезного ущерба.
В настоящее время тайфун удаляется от Филиппин в Южно-Китайском море со скоростью 15 км/ч. Скорость ветра составляет 120 км/ч, порывы - 150 км/ч, информирует Филиппинская администрация атмосферных, геофизических и астрономических услуг (PAGASA).
Штормовые предупреждения на Филиппинах отменены. По прогнозам, к 28 декабря "Фанфон" ослабеет до тропической депрессии, которая к 29-30 декабря может принести ненастную погоду в центральные провинции Вьетнама.
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