Тайфун "Мангхут" бушует на Филиппинах. В зоне риска миллионы человек

Бушующий сейчас на Восточном побережье США ураган "Флоренс" в своей начальной фазе был отнесен к 4 категории, которая сейчас снижена до первой. Скорость ветра этого циклона пока не превышала 150 километров в час.
В городах Филиппин оборудованы эвакуационные центры, куда продолжают прибывать беженцы из зон риска. Всего в районе действия тайфуна находится более пяти миллионов человек.
На данный момент известно о 14 жертвах стихии.
По прогнозам, в результате тайфуна в некоторых местах уровень воды может повыситься на 6 метров. Власти убеждали людей оставаться во время шторма в закрытых помещениях. После того, как натиск ветра ослаб, в зонах затопления людей эвакуируют на лодках.
К настоящему моменту тайфун несколько ослабел - сейчас его сила соответствует четвертой категории - и движется на запад в сторону Китая. Предполагается, что он достигнет Гонконга в воскресенье днем. Власти Китая повысили уровень опасности до "желтого" - 2 категории четырехуровневой шкалы. На юге страны приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение.
"Мангхут" уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет. По всему пути своего следования он оставляет серьезные разрушения, хотя власти и заявили, что на этот раз оказались подготовлены к удару стихии намного лучше, чем в прежние годы: в десятках провинций были объявлены штормовые предупреждения, движения морских и воздушных судов ограничены, школы закрыты. Армия приведена в повышенную готовность.
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