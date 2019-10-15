Больше 110 000 человек участвуют в поисково-спасательных операциях после обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис".
Dėl taifūno „Hagibis“ Japonijoje paskelbtas aukščiausias pavojaus lygis
© Sipa / Scanpix

"Хагибис" — сильнейший тайфун за последние десятилетия. Он уже унес как минимум 40 жизней. Еще 16 человек считаются пропавшими без вести.

На сегодняшний день тайфун ослаб, но тысячи полицейских, пожарных, военных и сотрудников береговой охраны продолжают спасательные работы.

Тайфун обрушился на восемь префектур Японии. Сильнее всего затопило префектуру Нагано — местность далеко в горах, где обычно больше беспокоятся из-за снегопадов.

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В результате шторма затопило железнодорожное депо — 10 знаменитых высокоскоростных поездов "Пуля" стоимостью в 30 млн долларов каждый оказались под водой.

Больше 92 тысяч домов все еще остаются без электричества, а в 120 тысячах до сих пор отключена вода.

Власти призывали более 7 млн человек покинуть свои дома и перебраться в безопасные места, когда шторм усилился, однако призыву последовали только 50 тыс. человек.

В поселке Хаконе выпало больше метра осадков — рекордное количество за двое суток, когда-либо зафиксированное в Японии.

Почему Токио почти не пострадал?

Руперт Уингфилд-Хейз, корреспондент Би-би-си в Токио

Несмотря на то, что Токио оказался в эпицентре, он не сильно пострадал в сравнении с другими затопленными городами и поселками.

Японская столица оснащена уникальной системой контроля наводнений, благодаря которой город остался практически невредим.

Система контроля наводнений в Токио, пожалуй, лучшая в Азии, если не во всем мире. Сложное подземное сплетение труб — столь широких, что в них может поместиться целый самолет — обошлось в миллиарды долларов.

Остальная часть Японии, однако, совсем не подготовлена к столь масштабным стихийным бедствиям — как, впрочем, и такие большие города, как Шанхай в Китае и Манила на Филиппинах.

"Хагибис" оказался не только невероятно мощным, но и случился в "неправильное" время. Сезон тайфунов в Японии, как правило, длится с июля по сентябрь.

В исследовании, опубликованном в 2015 году, говорится, что с 1970 года тайфуны в Восточной Азии стали на 15% сильнее, а количество супертайфунов выросло вдвое.

Из-за стихии японская команда по регби была вынуждена отменить три матча на чемпионате мира, где Япония впервые вышла в четвертьфинал, обыграв сборную Шотландии.

Тренер национальной сборной Японии Джейми Джозеф сказал, что матч был посвящен всем пострадавшим от тайфуна. "Поддержка трибун была колоссальной, для нас это было больше, чем игра", — сказал он.

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