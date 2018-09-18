Тайфун "Флоренс" угрожает новыми наводнениями. Стихийное бедствие уже привело к гибели более 30 человек

Тропическая депрессия "Флоренс" вызвала в понедельник сильные ливни в юго-восточных штатах США, что породило новые опасения возникновения обширных наводнений, сообщает "Голос Америки".
Национальный центр по ураганам заявил, что в настоящее время ветра внутри шторма устойчива и составляет 35 километров в час. Одновременно власти выразили беспокойство по поводу увеличения масштаба наводнений, повреждения плотин и возникновения оползней.Ведомство сообщило, что в дальнейшем шторм будет ослабевать, но затем "вновь усилится и вторник и в среду трансформируется во внетропический циклон".
Национальная метеорологическая служба предсказала "крупные и избыточные осадки в течение следующих двух дней".
Тем временем метеорологическое ведомство сообщило, что в некоторых районах Северной Каролины выпало до ста сантиметров осадков. В горных массивах западной части штата и юго-западной Вирджинии зафиксирован "повышенный риск оползней", а также "катастрофических и опасных для жизни наводнений" в ряде районов Северной и Южной Каролины.
Руководитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил, выступая по телеканалу Fox News: "К сожалению, нам необходимо продержаться еще несколько дней". В другом интервью, переданном по телеканалу CBS, он отметил: "Люди не прислушиваются к предупреждениям и выходят на улицу или становятся жертвами наводнений, пытаясь покинуть свои дома. В результате число жертв растет".
"Несмотря даже на то, что ураганы сопровождаются сильными ветрами, к наибольшим жертвам приводят именно наводнения", – подчеркнул Лонг.
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