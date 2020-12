По словам медиков, проявления болезни многообразны. Основные — тошнота, судороги, потеря сознания.

Болезнь пришла в Индию в разгар пандемии коронавируса. Страна занимает второе место в мире по количеству заболевших (почти 9,7 млн человек) и третье по числу скончавшихся (свыше 140 тысяч).

Андхра-Прадеш с более чем 800 тысячами заразившихся Covid-19 — третий по данному показателю среди 28 штатов и восьми союзных территорий Индии.

Однако, как сообщил министр здравоохранения штата Кали Кришна Шринавас, у всех госпитализированных на днях тесты на коронавирус, как и вообще любую вирусную инфекцию, оказались отрицательными.

"У заболевших, особенно детей, все начиналось с жжения в глазах. Затем следовал внезапный приступ рвоты, потом потеря сознания или припадок, похожий на эпилептический", — рассказал газете Indian Express врач из больницы в Элуру.

70 пациентов уже выписаны, остальные продолжают лечение.

Главный министр штата Джаганмохан Редди заявил, что для выяснения причин заболевания в Элуру командированы специалисты, и что он собирается встретиться с больными и их семьями.

"Посетив места, где заболели люди, мы исключили заражение воды или воздуха в качестве причины, — заявил Кали Кришна Шринавас. — Это какое-то загадочное заболевание, и только лабораторные исследования помогут разобраться, что оно собой представляет".

Оппозиционная партия Телугу Десам, тем не менее, подозревает массовое отравление и требует самого тщательного расследования.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3)